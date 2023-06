Reconocimiento facial en los estadios de fútbol: ¿es legal esta propuesta para evitar altercados?

La final de la Champions League del año pasado entre el Liverpool y el Real Madrid se retrasó media hora por problemas en los accesos al Estadio de Francia (París). Marta Morrás, Ejecutiva Senior de Marketing en Veridas, asegura para 20Bits que, con la implementación de tecnología de reconocimiento facial para entrar a las gradas, eso no hubiese ocurrido.

La compañía, con sede en Navarra y con presencia en España, México, Estados Unidos, Reino Unido e Italia, comenzó a colaborar con el Club Atlético Osasuna en 2020 para aplicar terminales de acceso con reconocimiento facial para acceder a su estadio de forma rápida y más segura. "Durante el año que no hubo público [por la pandemia], hicimos una serie de pruebas para el acceso de sus empleados al estadio -recuerda Morrás-. Fuimos perfeccionándolo y, a mediados de temporada de 2022, el sistema se implementó oficialmente".

Hace "más o menos un año", Veridas también colocó terminales con tecnología biométrica para el acceso al estadio del Málaga Club de Fútbol. Ahora, están de negociaciones con otros equipos deportivos, como el Baskonia, un club de baloncesto de Vitoria.

Morrás compara la tecnología que usan en los campos de fútbol con la vía T en los peajes de las autopistas. En Veridas calculan que hay, de media, 30 accesos por minuto gracias al reconocimiento facial, que evita tener que sacar el móvil o el DNI para independizarse.

Los tres métodos para identificarse

La profesional distingue entre tres formas para verificar la identidad de las personas: lo que tenemos (DNI, entradas), lo que sabemos (contraseñas) y lo que somos (datos biométricos). De estas opciones, la última es la más antigua y, por lo general, la más fiable.

"Yo cuando hablo con mi madre por teléfono no me piden una contraseña, ella reconoce mi voz –ejemplifica Morrás-. Lo mismo cuando voy a casa de un amigo, me ve la cara por la mirilla y me abre la puerta". La compañía navarra hace lo mismo gracias a la tecnología: "A través de inteligencia artificial, enseñamos a un sistema a reconocer a las personas para garantizar la identidad real y no supuesta".

El sistema de reconocimiento facial implementado en el estadio del Club Atlético Osasuna facilita el acceso a las gradas de forma segura. Veridas

La ciberseguridad de estos sistemas de acceso

El registro a la identificación en los estadios mediante reconocimiento facial es completamente voluntario. Según cuenta Morrás, los aficionados pueden seguir accediendo mediante el resto de los métodos de acceso que existían hasta ahora.

Así se aseguran de que los más recelosos con la protección de los datos biométricos puedan seguir disfrutando de su experiencia en las gradas. Sin embargo, Morrás rompe con ciertos mitos explicando cómo funcionan sus terminales: "Cuando tú te registras y mandas una foto, esta se transforma por un algoritmo en un vector matemático. Si una persona accede a esa representación numérica, no puede hacer absolutamente nada con ella porque no puede volver a la imagen anterior ni puede usarlo con otro sistema de reconocimiento facial".

Otros usos del reconocimiento facial

Veridas es una firma especializada en software para "conocer la identidad real" que lleva años trabajando con reconocimiento facial. El mayor avance de esta tecnología se ha visto en el mundo digital. Por ejemplo, desde 2017, trabajan con BBVA para "la apertura de cuentas online" que permite identificarse en casa, sin tener que acudir a una sucursal.

La entrevistada por 20Bits cuenta que la pandemia provocó que muchas firmas que no se habían planteado usar sistemas de biometría lo comenzasen a hacer. Ya fuese por evitar el contacto físico de forma presencial o para reducir la necesidad de acudir a los recintos. Ahora, su uso va más allá de eso y las principales ventajas son la seguridad y la rapidez para identificar a personas.

Los partidos de fútbol no son los únicos en los que el reconocimiento facial puede ser útil. En cualquier evento multitudinario puede ser relevante, como los conciertos, otros deportes, las campanadas de fin de año o... las juras de bandera, como la de este año de la Guardia Civil en la Academia de Baeza, a la que acudieron 8.000 personas. Morrás asegura que la mayoría recurrió a la biometría de forma voluntaria y permitió que no hubiera problemas de colas y que todos estuviesen dentro en menos de media hora.

