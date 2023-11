Cuidado con este bulo de la estafa para robar tu cuenta de WhatsApp que pide que le devuelvas un bizum

​©[TheDigitalArtist] via Pixabay.com. / Montaje: 20Bits.

El principal objetivo de la mayoría de los ciberdelincuentes es obtener dinero. Algunos lo hacen consiguiendo nuestros datos y vendiéndolos en la Dark Web y otros engañan para que les faciliten la información bancaria. Por redes sociales son muchos los usuarios que alertan de las artimañas de los estafadores para evitar que haya más víctimas, pero, de vez en cuando, se cuela algún bulo para atemorizar a la gente.

La última fake news sobre ciberestafas en España asegura que los delincuentes pueden clonarte la cuenta bancaria con algo tan sencillo como un Bizum. Supuestamente, al estafador solo le basta con hacer un Bizum de una cantidad de dinero pequeña a un número al azar y, después, mandar un mensaje por WhatsApp explicando que se ha equivocado y pidiendo que se lo devuelvan.

Una buena persona no se lo pensaría dos veces a la hora de devolver el dinero. Sin embargo, hay quien ha dejado de hacerlo en casos de error pensando que se tratan de la falsa estafa de la clonación a través de Bizum. Aunque los bulos no explican muy bien cómo consiguen clonar la cuenta bancaria con el servicio de pagos inmediatos, muchos han creído que es verdad, pero Bizum lo ha desmentido.

La estafa de la clonación de tarjeta bancaria con Bizum es falsa

Según la compañía, no tienen "absolutamente ninguna constancia de que esta forma de proceder se esté produciendo". Desde Bizum afirman que "ese modus operandi es imposible" y explican que "cuando se envía un Bizum o cuando se devuelve, ni quien lo envía ni quien lo recibe puede conocer los datos de la cuenta del otro y menos clonarla, solo puede saber su alias y su número de teléfono".

No obstante, antes de devolver el dinero, cerciórate de que realmente te ha llegado un Bizum de ese mismo número. De ese modo, te aseguras de no ser una mula de dinero en alguna estafa y de que no estás dando tu propio dinero creyendo en las palabras de un desconocido.

¿Cómo protegerse de las estafas de Bizum?

Aunque la estafa de la clonación de la tarjeta bancaria con Bizum sea un bulo, sí que hay una serie de recomendaciones para evitar otro tipo de engaños que sí que existen:

Si vas a comprar algo en una plataforma de segunda mano, haz el pago dentro de la app y no por Bizum, incluso si te prometen ahorrar algo de dinero.

Asegúrate de que te están dando dinero y que no te han mandado una solicitud para que aceptes y le des tú el dinero.

Pueden enviarte una solicitud de dinero y, después, mentir por WhatsApp diciendo que te ha mandado dinero por error. Al llegarte una notificación, es posible que creas los engaños y le des la cantidad demandada.

¿Qué hacer ante una estafa de Bizum?

El servicio digital de pagos instantáneos es consciente de que existen las estafas mencionadas anteriormente. Por ello, proporciona una serie de pasos a seguir en caso de ser víctima de alguno de esos engaños:

Mantén la calma. Toda la información de las operaciones queda registrada en los sistemas. Por lo tanto, en caso de estada, siempre queda un rastro que seguir y es fácil dar con el delincuente.

Recopila pruebas e interpón una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al momento.

Según Bizum, colaboran en todo momento en la persecución del presunto estafador, por lo que aportarán los datos que resulten necesarios en todo momento a las autoridades competentes si los solicitan de forma oficial.

