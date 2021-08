Cuidado con las ofertas de trabajo que circulan por WhatsApp y Facebook: la mayoría son falsas y roban tus datos personales

Seguro que alguna vez se ha dado la ocasión de que has estado buscando ofertas de trabajo por Internet y de repente te han salido miles de oportunidades para echar tu currículum a través de las redes sociales, ¿verdad? He de decirte que tienes la posibilidad de registrarte en diferentes portales de empleo para no caer en las trampas de los ciberataques.

Es muy importante que estés seguro de que la oferta que estás leyendo es real, sobre todo si la has encontrado en Facebook o WhatsApp. Desde la página de Maldita.es han estado informando y verificando si las supuestas oportunidades de empleo que nos podemos encontrar en Internet son reales o simplemente son malware o ataques de phishing para quedarse con nuestros datos personales.

Empresas afectadas y tipos de estafas

Mercadona es uno de los principales ganchos que prefieren los ciberdelincuentes, de hecho, podemos encontrar muchas ofertas de empleo falsas por las redes sociales. Sin embargo, otras empresas como Carrefour, Lidl, El Corte Inglés o McDonald’s también tienen suplantación de identidad en Internet.

A pesar de que la información sobre el empleo es diferente para cada empresa, todas esas ofertas de empleo que son falsas comparten algunos rasgos en común que permiten identificarlas de manera rápida. Debes saber que se distribuyen a través de WhatsApp y Facebook, además, suelen ofrecer salarios más elevados de lo habitual con requisitos mínimos para atraer la atención de los usuarios.

Como es de imaginar, si haces clic en esa oferta, te dirigen a una página web falsa que no tiene nada que ver con la empresa a la que supuestamente le estás enviando tu currículum. ¡Importante a tener en cuenta! En muchos casos no te preguntarán casi por tu experiencia profesional, ya que solo están interesados en obtener tus datos personales para proceder a realizar el ataque cibernético.

Así puedes evitar caer en la trampa

Si no quieres ser una víctima más, siempre te deberás dirigir a las páginas oficiales de las empresas que desean contratar a nuevos empleados. No obstante, si tienes dudas sobre la veracidad de una oferta, deberás ponerte en contacto con la empresa para confirmar si es real o no.

