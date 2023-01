Cuidado con esta estafa por SMS: te engañan con un cargo a tu cuenta o una actividad sospechosa

El smishing es un tipo de phishing (suplantación de identidad online) que se realiza a través de SMS. Recientemente, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de una de estas prácticas delictivas en la que se hacen pasar por el banco español Abanca.

Según han explicado, los mensajes enviados por los ciberdelincuentes mencionan un supuesto cargo, acceso no autorizado o actividad sospechosa en la cuenta del usuario. De este modo, si coincide con que el receptor del SMS es cliente de Abanca puede creer que alguien ajeno ha realizado una operación sin su consentimiento y entrar en el enlace que facilitan para saber más.

#AVISO❗Detectada una campaña que suplanta a Abanca con un SMS sobre un cargo, un acceso no autorizado o una actividad sospechosa. Adjunta un enlace fraudulento que redirige a una página web maliciosa [suplanta la oficial]. #NoPiques es #smishinghttps://t.co/dmuH7odeM9 pic.twitter.com/3Hi5fU5HA3 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 23, 2023

Sin embargo, el enlace redirige al usuario a una página web que imita a la de Abanca, pero que es falsa. Dentro de ella, los atacantes piden a sus víctimas que rellenen un formulario para, supuestamente, volver a activar su tarjeta bancaria. En realidad, los datos que ofrezcan se estarán facilitando a los estafadores.

La OSI recomienda a los usuarios que, cuando reciban correos electrónicos o SMS, se percaten de quienes son los emisores. Si son desconocidos, lo ideal es eliminarlos directamente y ni contestar, ya que si se responde puede informar al ciberdelincuente de que el número de teléfono o el correo está en uso, para posibles futuras estafas.

Otro consejo es cerciorarse de que la web a la que redirigen los mensajes sea oficial. En el caso de no ser así, hay que cerrar la pestaña y avisar a la compañía de que están suplantando su identidad. Y aunque no sea el caso de esta estafa, la OSI recuerda que no hay que descargar ningún archivo adjunto de procedencia desconocida, puesto que pueden esconder malwares.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.