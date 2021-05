Cómo evitar hackeos en móviles que tienen versiones desactualizadas de Android

Si tienes un dispositivo antiguo con Android que ya no recibe actualizaciones, entonces es muy probable que alguien, en algún lugar, pueda encontrar y explotar una vulnerabilidad para hackearlo. Según un informe hecho por Which?, dos de cada cinco usuarios de Android en todo el mundo no reciben actualización de seguridad para sus dispositivos más antiguos . Esto es algo que a simple vista puede parecer normal, los sistemas operativos se actualizan y poco a poco se deja de dar servicio de mantenimiento porque se supone que los usuarios van a dejar de usar versiones antiguas.

Sin embargo, resulta que el informe no solo habla sobre teléfonos con Android en sus versiones más antiguas como Jelly Bean o Kit Kat (2012-2013), sino que los expertos llevaron modelos infectados/hackeados que aún están disponibles a la venta por Amazon, (Samsung, Sony, LG, Google) y descubrieron que la causa del malware podría deberse por la falta de actualización en los servicios de seguridad.

Cuanto más antiguo es el teléfono, mayor es el riesgo.

Estos hackeos permiten el control total del teléfono, haciendo que el hacker robe información personal o provoque elevaciones en las facturas. En términos generales, si usas un móvil con Android 8 o inferior, no recibirás actualizaciones. Incluso en versiones más actuales existe la posibilidad de que no existan protecciones suficientes para malwares más sofisticados.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

En primer lugar, asegúrate de haber actualizado tu móvil y la versión actual del sistema operativo. Si no sabes cómo, ve a la configuración de tu dispositivo, luego toca en 'Sistema'> 'Avanzado'> 'Actualización del sistema'. (Esto puede varias según la marca y modelo).

Emplea aplicaciones antivirus

Si no tienes actualizaciones disponibles, puedes instalar una aplicación antivirus de terceros. Existen muchos programas que pueden servirte, pero aquí tienes una lista de los mejores antivirus para Android actualizada en 2021.

Lista: Mejores software antivirus para Android

Bloqueador de anuncios

En general tampoco necesario para tu móvil tener una aplicación antivirus, especialmente si no sueles descargarte nada fuera de la Play Store. Sin embargo, sabemos que pasamos mucho tiempo en Google y solemos descargar varios archivos en el móvil, por lo que un bloqueador de anuncios para el navegador no estaría de más. Nosotros te recomendamos AdGuard, el mismo que recomienda el artículo de LifeHacker. Puedes instalarlo de forma gratuita en su página web.

Usa un sistema operativo diferente: LineageOS

Siempre tienes la posibilidad de contemplar un cambio de sistema operativo y librarte de Android para siempre con LineageOS. Probablemente sigas encontrándote con problemas de vulnerabilidad en este SO, pero al menos te mantendrán siempre actualizado en todos los ámbitos, incluyendo el de la seguridad y te podrán ofrecer una atención más exclusiva.

Aunque la opción más sencilla, obvia y clara sería decirte que te comprases un móvil nuevo y te dejases de tonterías. Hoy en día existen teléfonos móviles actualizados a Android 10 y 11 por precios muy ajustados, rondando los 100-200 euros. No me malinterpretes, siempre es mejor estar un poco más protegido "de manera oficial" que mantener un teléfono antiguo y correr el riesgo de que te roben tus datos financieros y personales.

