TeaBot: el nuevo malware de Android que es capaz de robarte los datos bancarios

Esta año no está siendo el más indicado para hablar de ciberseguridad, debido a que un grupo de investigadores ha descubierto un nuevo malware llamado 'TeaBot'. Seguramente estés pensando en qué nos puede llegar a repercutir, ¿verdad? Es un troyano bancario que ataca los bancos europeos para robar credenciales y controlar de forma remota el móvil de los afectados. Desgraciadamente, está teniendo gran repercusión en España.

Después del malware de mensajes denominado 'Flubot', la empresa Cleafy ha descubierto que este nuevo troyano afecta solo a los dispositivos Android. Cuando el virus se adentra en el teléfono de la víctima, los ciberdelincuentes pueden vigilar nuestros movimientos gracias al permiso de accesibilidad que consigue otorgar un control absoluto sobre el móvil.

¿Qué acciones es capaz de realizar TeaBot?

Cuando dicha aplicación se ha descargado en el dispositivo, intenta instalarse como un 'Servicio de Android' para realizar operaciones de larga duración en segundo plano. Es decir, observará todas nuestras acciones, recuperará información confidencial y aceptará todo tipo de permisos.

Por otro lado, el troyano es capaz de enviar e interceptar mensajes SMS, leer el estado del teléfono, modificar los ajustes del sonido para ponerlo en silencio, mostrar un 'pop-up' sobre otras aplicaciones para aceptar servicios y también es capaz de borrar apps instaladas.

¿Cómo lo puedo evitar?

Lo recomendable es que no instales APKs (archivos de extensión para el sistema operativo de Android) de terceros, a no ser que conozcas la procedencia y funcionamiento. Asimismo, no otorgues permisos accesibilidad, ya que tu seguridad podría correr peligro.

Cleafy afirma que los investigadores han detectado que el troyano está en su primera fase de desarrollo, por lo que podría llegar a ser más agresivo en las próximas semanas.

