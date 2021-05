Primer vistazo a Android 12: el rediseño más importante que Google ha hecho de su sistema operativo

Durante el evento Google I/O 2021, la empresa dio a conocer la nueva versión del sistema operativo de Android 12 para móviles. Ayer por fin se desvelaron todas las novedades que ya pueden instalarse en algunos dispositivos.

Gran cambio en la interfaz

La novedad más llamativa está en los cambios de diseño, debido a que existe una mayor personalización de los iconos y los elementos son más grandes y espaciados. Además, Android 12 permitirá elegir el color del sistema cuando se realicen cambios en el fondo de pantalla.

Google está poniendo remedio para mejorar los widgets de las aplicaciones, siendo que los modelos de sus propias apps se han convertido en iconos grandes con diseños divertidos y animados. Esto provoca que el sistema sea más legible porque habrá menos botones visibles en una sola pantalla, no obstante, Google afirma que las nuevas animaciones no deberían ralentizar el sistema. Por otro lado, la pantalla de bloqueo ha traído grandes cambios, ya que el reloj se mostrará más amplio cuando no existan las notificaciones y estará acorde a los colores del sistema.

La principal diferencia en las notificaciones es principalmente estética, ya que aparecerá una flecha grande hacia abajo y fácil de presionar para expandirlas, asimismo, los grupos de notificaciones se agruparán en una burbuja más grande.

Se trata de los cambios más ambiciosos de Google gracias al sistema de diseño 'Material You' que llegará al mercado por primera vez en otoño de este año.

Mejoras en la privacidad del sistema

El nuevo sistema operativo de Google incluye un 'Panel de Privacidad' que será un menú donde podremos ver las aplicaciones que han accedido a la cámara o al micrófono. Cuando estén encendidos, aparecerá un punto verde en la parte superior de la pantalla para indicar que están activos, por consiguiente, a través de la 'Configuración Rápida' se podrán desactivar por completo.

Para la ubicación, Google está agregando una opción para el tipo de acceso que puede otorgar a una app. Además de las opciones para limitar el acceso a una sola vez o simplemente cuando la aplicación está abierta, existirán configuraciones para otorgar ubicaciones 'aproximadas' o 'precisas'.

Entre las mejoras de seguridad se incorpora el nuevo 'Private Compute Core' que será un espacio destinado para guardar las contraseñas o los datos biométricos. Este núcleo se empleará a través de la Inteligencia Artificial.

¿Estará disponible el seguimiento de aplicaciones?

El propio Google planea bloquear las cookies de terceros en Chrome y reemplazarlas con tecnología de anonimato. Sin embargo, existen rumores de que se pueda llevar a cabo un sistema similar como el Apple, aunque de momento no se ha hecho ningún anuncio oficial .

Otras características

Google ha anunciado funciones de accesibilidad mejoradas para personas con problemas de visión, capturas de pantalla con desplazamiento, bloqueo de aplicaciones de tercero, con cinco pulsaciones en el botón de encendido se podrá realizar una llamada de emergencia y se producirán cambios con respecto a imagen y sonido.

Android 12 tendrá un control remoto incorporado que funcionará con sistemas de TV Android como el Chromecast con Google TV o televisores Sony. Asimismo, Google promete abrir un vehículo a través de la tecnología NFC de los móviles.

Versión final y disponibilidad

El calendario apunta a septiembre como el mes para anunciar la disponibilidad del nuevo sistema Android 12, siendo que ya está disponible la primera versión beta.

Si quieres tener la última versión de Android, deberás tener los últimos modelos de los dispositivos Pixel de Google o los siguientes móviles → ASUS, OnePlus, OPPO, realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi y ZTE.

