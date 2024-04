Así es la estafa que roba tus datos bancarios al pasar la tarjeta o el móvil por un datáfono

Hoy en día todos los pagos los realizamos con nuestra tarjeta de crédito o débito, ya sean pequeñas o grandes cantidades, es lo habitual, pues el dinero en efectivo cada vez se utiliza menos. Esto no es ningún secreto, pero los ciberdelincuentes son conscientes y también se las ingenian para poder robar de cualquier manera nuestro dinero de las tarjetas.

Para ello, existen muchas técnicas que, por desgracia, nos pueden aplicar para lograr todos nuestros datos de la tarjeta para cumplir su objetivo de obtener todo nuestro capital. Uno de los fraudes más efectivos es la clonación de tarjetas o ‘Skimming’, que permite a los delincuentes copiar los datos bancarios de sus víctimas y hacer cargos a sus cuentas o realizar transacciones.

Así funciona el 'Skimming', el fraude para robar tu dinero de la tarjeta de crédito

Para realizar este fraude conocido como ‘Skimming’ los ciberdelincuentes utilizan un dispositivo electrónico que llaman ‘Skimmer’. Este aparato se coloca en la ranura de los cajeros del banco para que de este modo, en el momento que los usuarios las introduzcan, puedan recoger datos financieros como nombre, apellidos, número, fecha de expiración o el CVV de la tarjeta.

El dispositivo como tal no puede capturar el PIN de la tarjeta, sino que es el propio dueño el que para realizar cualquier tipo de operación lo teclea. Los estafadores deben utilizar una cámara que colocan en la parte superior y que graba los movimientos del dueño. Después, con la información que recopila el ‘Skimmer’ y junto con el pin, se pasa a un ordenador para, con un software especializado, clonar la tarjeta.

Además de este uso, la criminóloga María Aperador, también ha alertado en TikTok de que esta técnica se utiliza en los datáfonos, tanto introduciendo la tarjeta como haciendo uso del contactless. Se hace efectivo en el momento que pasamos el teléfono o introducimos la tarjeta en él. Si lo hacemos, robarán automáticamente nuestros datos.

Para evitar que esto nos pase, tenemos que fijarnos en que el datáfono no tenga ninguna especie de carcasa a su alrededor fuera de lo común. Si por un casual no nos terminamos de fiar por la pinta que pueda tener este dispositivo, lo mejor será no pagar con tarjeta ni con el móvil. Por ello, siempre merece la pena llevar algo de efectivo encima por si sospechamos de este tipo de cosas, el no correr ningún riesgo.

