Worldcoin responde a España tras prohibir el escaneo del iris: "Nos deja sin más remedio que presentar una demanda"

La semana pasada, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) obligó a Worldcoin, una iniciativa impulsada por el director ejecutivo de OpenAI, a interrumpir, de forma cautelar, su actividad en España para no seguir escaneando el iris de los usuarios y recopilar datos personales de esta manera.

Hace unos meses, la empresa de Sam Altman empezó en varios lugares del mundo a escanear el iris de personas voluntarias a cambio de una compensación económica –concretamente, criptomonedas–, además, argumentó que toda la información recopilada es anónima y que los usuarios mantienen en todo momento el control de sus datos. Sin embargo, a finales de febrero, la AEPD confirmó que estaba investigando cuatro denuncias relacionadas con el tratamiento de datos.

Y, al final, el miércoles pasado, en una rueda de prensa, la directora de dicho organismo español, Mar España, informó el cese de la actividad de Worldcoin en nuestro país para velar por una adecuada protección de los datos. Asimismo, afirmó que cualquier actividad de esta empresa orientada a captar datos personales en España es "ilegal", añadiendo que la empresa de Altman se enfrenta a sanciones que pueden alcanzar los 20 millones de euros si sigue recopilando información.

Ante dicha decisión, Worldcoin se mostró en desacuerdo con la medida: "World ID se creó para brindar a las personas acceso, privacidad y protección online. Es la solución más segura y que preserva la privacidad para afirmar la humanidad en la era de la inteligencia artificial, y siempre estamos dispuestos a colaborar con los reguladores, examinar sus comentarios y responder sus preguntas. Durante meses, la empresa ha colaborado con la autoridad bávara de protección de datos (BayLDA), que es la principal autoridad supervisora, según el RGPD para Worldcoin Foundation y Tools for Humanity".

Por otro lado, Jannick Preiwisch, Data Protection Officer, aseguró que la AEPD "está eludiendo la legislación de la UE con sus acciones, que se limitan a España y no a la UE en general, y difundiendo afirmaciones inexactas y engañosas". No obstante, aunque Worldcoin argumenta que los datos que obtiene se utilizan para crear una forma de identificación única y segura, los expertos en privacidad temen que la empresa pueda utilizar la información de otras formas, como el marketing personalizado.

Worldcoin podría presentar una demanda contra la AEPD

Recientemente, Worldcoin volvió a responder a la actuación de la AEPD en relación con sus operaciones en España: "Worldcoin cumple totalmente con todas las leyes y regulaciones que rigen la recopilación y transferencia de datos biométricos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos de Europa (GDPR). Como tal, hemos estado en un diálogo constante y continuo con nuestra principal Autoridad de Privacidad de Datos en la UE, BayLDA, durante meses. Nos decepcionó que el regulador español eludiera el proceso y las normas aceptadas por la UE, lo que no nos deja más remedio que presentar una demanda".

"Todos los servicios de verificación de World ID han sido pausados en España, sin embargo World App, la primera billetera creada para el proyecto Worldcoin, sigue disponible", explica Worldcoin en su blog oficial.

¿Qué pasa si has escaneado tu iris?

La directora de la AEPD explicó en la rueda de prensa los riesgos de vender tus datos biométricos: "Riesgos a la propia identidad, al poder ser suplantados; a la intimidad, ya que el iris refleja datos de salud y se puede extraer información complementaria; y riesgo social".

Pero, ¿y qué ocurre si ya has escaneado tu iris con un orbe de Worldcoin? La directora de AEPD pide tranquilidad: "No es necesario que las familias se alarmen". Worldcoin está obligada a bloquear estos datos, no puede operar con ellos.

