¿Una esfera para controlarnos a todos? Worldcoin no quiere saber quién eres, solo si eres un humano

Un total de 2.401.715 personas se han identificado como humanos únicos en el momento en el que escribo estas líneas. No me he vuelto loca y no soy un robot narrando una distopía futura en la que las máquinas han tomado el control y nosotros, los de carne y hueso, nos hemos visto obligados a verificar nuestra identidad. Pero podría pasar.

De lo que te estoy hablando es de Worldcoin, la iniciativa impulsada por Sam Altman —el ‘padre’ de ChatGPT— y Alex Blania que busca protegernos de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Distinguiendo si detrás de ese comentario que lees en la red social de turno lo ha hecho una persona o una máquina gracias a algo así como un DNI universal, virtual, único e intransferible.

Hasta hace un año ya éramos conscientes de sobra del poder de Internet. Pero con la apertura al público de ChatGPT y el modelo de lenguaje GPT de OpenAI esto creció exponencialmente. La posibilidad de estar hablando con un sistema informático en un chat en vez de con un humano lleva ahí mucho tiempo, lo que ha hecho ahora la inteligencia artificial generativa es democratizar el acceso a la producción de contenido sintético. Te explico.

Hoy en día todo el mundo puede generar una imagen con DALL·E y hacerte creer que es real. Para evitar acciones como esta, Worldcoin quiere garantizar que todas las personas en la Tierra puedan demostrar que son realmente humanos y no un robot.

Un proyecto que nació para crear una moneda única

“Si se adoptara una criptomoneda a escala, aumentaría enormemente el acceso a la economía de Internet y haría posibles aplicaciones que ahora son inimaginables. Desafortunadamente, menos del 3% de la población mundial participa actualmente en redes de criptomonedas”, afirman desde Worldcoin.

Para que su nueva moneda llegue rápidamente a manos de la mayor cantidad de personas posible, Worldcoin permite que todos reclamen una parte de ella de forma gratuita. Sí: en esencia, esta iniciativa te da dinero —un pellizquito— si te unes a su red y te verificas como humano único a través de un Orb, un dispositivo físico —hay varios repartidos por el mundo— que escanea tus ojos para asignarte una identidad exclusiva gracias a la biometría.

Cuando saltó la noticia, hará unos seis meses, la polémica estuvo servida: el creador de ChatGPT te ‘regala’ dinero a cambio de escanear tu ojo en su nueva app Worldcoin. Parecía como si estuvieras vendiendo tu alma al diablo por un puñado de monedas. Pero conforme se ha ido conociendo la iniciativa y conforme se han ido conociendo los progresos —a pasos agigantados— de la IA en los últimos meses, todo ha ido cobrando sentido.

En un encuentro exclusivo para un pequeño grupo de periodistas españoles, en 20bits hemos charlado con Tiago Sada, director de Producto, Ingeniería y Diseño en Tools for Humanity, la empresa detrás del proyecto Worldcoin, así como de su aplicación World App y los sistemas de su dispositivo de escaneo, el Orb.

“El proyecto empezó hace como cuatro años. Sam Altman se dio cuenta de que la inteligencia artificial avanzaba muy rápido y que era algo que iba a llegar y lo iba a hacer mucho antes de lo que muchos anticipaban”, comenta Sada. La introducción de la IA en la vida diaria de las personas va a ser “el desarrollo tecnológico más importante, si no de la historia, al menos de este siglo”, sentencia. Y eso va a hacer que el mundo cambie.

Worldcoin, dice Sada, es la respuesta a las herramientas que se van a necesitar en un mundo con inteligencia artificial.

Tal y como explica el ingeniero, Sam Altman se hacía tres preguntas en este proceso, las cuales siguen siendo relevantes en el proyecto actualmente: cuál es el impacto económico de la IA, cómo se va a producir la transición de los trabajos de hoy a los trabajos de mañana y cómo se puede distribuir de manera justa la riqueza que genere la inteligencia artificial; cómo se pueden democratizar los sistemas de IA primigenios para que todas las personas tengan acceso a ellos y cómo se puede descentralizar el poder y la gestión de la inteligencia artificial, y, por último, cómo se puede demostrar la ‘humanidad’ de las personas en un mundo en el que todo se puede falsificar.

“Cuando ves 20.000 comentarios en Twitter —actualmente llamada X—, cómo sabes si son 20.000 personas dando su opinión o una persona con 20.000 bots en un sótano intentando manejar la opinión pública”, señala Sada con respecto al tercer punto.

Esto último, continúa diciendo el experto, será un tema “superimportante” a partir del próximo año, porque más del 80% de las democracias a nivel global tendrán elecciones federales. Sada hace referencia a una noticia que salió hace unos días sobre una serie de deepfakes que impactaron en los resultados del proceso electoral en Eslovaquia.

En este sentido, Worldcoin ya se ha integrado en los procesos de otras compañías, como en Discord, donde se utiliza para verificar a sus usuarios y moderar las comunidades.

“Tenemos que saber en quién y en qué confiar”.

El objetivo es que otras plataformas integren el World ID para que puedas identificarte en ellas como un humano. Worldcoin

Cómo usar World App y para qué sirve

Aunque no te hayas verificado con un Orb, puedes registrarte en World App y automáticamente se te asignará un World ID anónimo, tu prueba de que eres un ser humano único, y se te reservará 3 tokens de la criptomoneda Worldcoin (WLD), con un valor en el mercado de 5,25 dólares en el momento de escribir esta noticia —1 WLD equivale a 1,842 USD—.

Además, te garantizan que recibirás 84 tokens en total —unos 149,68 dólares— durante los primeros 12 meses de uso si te verificas con un Orb. Dentro de la aplicación hay bonos que se van activando y que puedes ir reclamando y, asimismo, puedes utilizarla como cartera digital para otras criptomonedas.

“Worldcoin es la red más grande de personas reales y únicas y esa red está creciendo gracias a que está distribuyendo la propiedad de esa misma red a sus miembros”.

Imagen de un Orb desmontado en la que se pueden ver sus partes y componentes. Worldcoin

El Orb, un elemento que parece sacado de una película de ciencia ficción

El Orb tiene tres trabajos: primero debe asegurarse de que eres una persona adulta real, sin trampa ni cartón —hay quienes están intentando engañarle poniéndose máscaras o escaneando los ojos de su perro—; después genera un código único con tu iris —al que llaman ‘iris code’— y, finalmente, si estos dos pasos cumplen los requisitos, verifica tu World ID.

Puede parecer un proceso sencillo expuesto de esta manera, pero el Orb ha sido una de las áreas que más tiempo ha tomado desarrollar, si no la que más: “El Orb en sí no solamente es un dispositivo para un mundo con inteligencia artificial, sino que tiene ocho modelos de IA distintos dentro del dispositivo para poder hacer todo este procesamiento de manera local sin que tus datos tengan que salir del aparato”.

Pero, para mayor complejidad, toda la información se borra automáticamente una vez se ha generado tu código. Esa es la primera capa de protección: tu identidad no es el iris, el escaneo simplemente sirve para verificar tu World ID. Como un sello en un pasaporte que dice que tú eres tú. “Cuando vas por el mundo y tienes que estar enseñando tu World ID, eso está completamente desconectado de todo lo que hiciste con el Orb”.

“World ID y el Orb no solo son privados, sino que en realidad es probablemente el sistema más privado a esta escala que usas en general. Mucho más que Facebook, mucho más que Google, mucho más que cualquier aplicación que utilizas en el día a día”.

El Orb es un dispositivo que escanea tu iris para verificarte como 'humano único'. 20bits // Montaje: Canva

Desafío: demostrar la ‘humanidad única’ sin invadir la privacidad

“¿Cómo puedes demostrar que eres tú sin tener que decirnos nada sobre ti?”, se preguntan en la página web del proyecto. Curiosamente, aunque el conocimiento sobre esta iniciativa se propagó basándose en el escándalo y en la idea de que quería tenernos ‘controlados’ mediante nuestra información más personal y única, la realidad está lejos de esta preocupación. O al menos eso dice la compañía.

Cuando escanees tu iris en un Orb, no será necesario almacenar ni cargar la imagen original en ninguna parte, ni siquiera en la aplicación móvil con la que manejas las criptomonedas Worldcoin. “A diferencia de muchos servicios centralizados que utilizamos hoy en día, no se requiere ninguna otra información personal”, aseguran.

El Orb captura una imagen de los ojos de una persona, que se convierte en un código numérico corto, lo que permite comprobar si la persona ya se ha registrado. Esto es el World ID verificado. Gracias a “la criptografía moderna”, este código numérico no está vinculado a la cartera digital —disponible en la aplicación World App— ni a las transacciones del usuario, “lo que preserva aún más la privacidad del usuario”, aseguran.

Tiago Sada, director de Producto, Ingeniería y Diseño en Tools for Humanity, junto a un Orb. Worldcoin

Sin embargo, existe recelo a dejar que una bola plateada gigante nos escanee: “Es contraintuitivo, si tú escuchas que tienes que crearte una identidad digital y que una gran esfera te va a analizar con biometría, no es muy natural pensar que es un proyecto realmente privado”.

De hecho, tu World ID es tan privado, insiste Sada, que solo vive en tu móvil. No está en ningún servidor de la compañía. Esto también tiene alguna desventaja, ya que si pierden tu teléfono pierdes tu identificador —a no ser que hayas aceptado conectar tu cuenta en World App con tu cuenta de iCloud o Drive, una posibilidad opcional que se da a los usuarios y que se trata de un “respaldo encriptado”—.

“Cuando te registras no te pedimos ni tu nombre. Puedes opcionalmente agregar un número de teléfono, pero puedes no agregarlo y si lo agregas no está conectado con nada. No hay información personal unida a tu World ID”.

Worldcoin en números

Según información facilitada por la compañía, World App tiene más de un millón de usuarios activos mensuales, lleva cuatro millones de descargas acumuladas y en ella se han hecho 22 millones de transacciones.

El hecho de que haya superado los cuatro millones de descargas la clasifican actualmente como la sexta billetera activa más popular del mundo, según CoinGecko.

Además, la aplicación cuenta con más de 100.000 usuarios activos diarios y más de 500.000 usuarios activos semanales.

En España en concreto, la propia empresa afirma que es el país en el que más rápido crece el proyecto, con una media de 6.000 registros semanales y más de 250.000 personas verificadas con un Orb: “En nuestro mejor día, hicimos una verificación por minuto”, señalan. Actualmente hay 16 esferas y se encuentran distribuidas en diferentes puntos de cuatro ciudades españolas —Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca—.

Con respecto a la adopción más allá de las personas interesadas en la tecnología y el mundo ‘crypto’, Sada asegura que World App está enfocado a ser “un punto de entrada súper accesible para la gente normal que solamente quiere poder mandar dinero y no tener que pensar al respecto o poder iniciar sesión en una plataforma sin tener que pensar al respecto”.

“¿Para qué sirve tanto desarrollo tecnológico si no hacemos cosas sencillas para que la gente las use?”

¿Cómo cohabita World ID con la identidad digital europea?

“Son completamente compatibles, ya que resuelven problemas distintos. World ID no busca reemplazar los Gobiernos, no busca reemplazar los pasaportes”, asevera Sada, quien se aventura a afirmar que en el futuro “probablemente” un usuario que quiere pedir un préstamo en Europa demuestre quién es —su nacionalidad, su edad, etc.— con su pasaporte europeo digital y aparte pueda decir que es un “humano verificado” gracias a esta plataforma.

Sada concluye diciendo que es muy importante dejar claro que los gobiernos no pueden tener ningún privilegio especial sobre World ID: “Es un sistema abierto que lo pueden usar empresas privadas o naciones con sus gobiernos, pero todos juegan con las mismas reglas de privacidad”.

Eso sí: explica que antes de entrar a cualquier mercado se ponen en contacto con las autoridades, especialmente con la parte financiera y la de privacidad.

