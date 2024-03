Worldcoin y el escándalo del escaneo de iris en España: cotiza en máximos históricos

Fue hace solo unos días cuando la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) obligó a Worldcoin, una iniciativa impulsada por el director ejecutivo de OpenIA y padre de ChatGPT, Sam Altman, a interrumpir, de forma cautelar, su actividad en España para no seguir escaneando el iris de las personas y recopilar datos personales de esta manera. La idea de esta empresa es escanear los globos oculares de las personas para crear identificaciones digitales.

A cambio, la compañía con origen estadounidense da criptomonedas. La multinacional no cesa sus empeños por seguir operando en España y ya ha mostrado su desacuerdo con la actuación de la AEPD: "Worldcoin cumple totalmente con todas las leyes y regulaciones que rigen la recopilación y transferencia de datos biométricos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos de Europa (GDPR). No nos deja sin más remedio que presentar una demanda".

Sin embargo, la Audiencia Nacional apoya la decisión de la AEPD para que la compañía cese su actividad en nuestro país. En concreto, el auto afirma que "atendiendo a la ponderación de los intereses en conflicto y, a la vista de las circunstancias concurrentes, debe prevalecer la salvaguarda del interés general que consiste en la protección del derecho a la protección de datos personales de los interesados frente al interés particular de la empresa recurrente de contenido fundamentalmente económico".

¿Cuánto es 1 WorldCoin WLD en euros?



Más de 360.000 personas en España se han inscrito a Worldcoin, según los datos más recientes de la empresa, de noviembre. Animados por la posibilidad de conseguir dinero gratis, se han formado largas colas de jóvenes y personas con pocos recursos en los lugares en donde se escanea el iris.

Tal y como se detalla desde la página web de Newtral.es, "Worldcoin no está dando dinero por el escaneo de los ojos". Lo que da es una cantidad de criptomonedas que podrán intercambiarse por otras o por dinero, aunque no todas las plataformas aceptan esta moneda. El intercambio se realiza en pocas horas.

La cantidad que recibirán quienes dejen escanear sus ojos dependerá de la variación de la criptomoneda en el momento de intercambiarla. A día de hoy, los worldcoins (WLD) cotizan en máximos históricos. Por ejemplo, en el caso de España, los usuarios se registran en una aplicación donde obtienen un QR y tras visitar alguno de los cuatro puestos situados en la capital catalana reciben 10 criptomonedas (también llamados token).

El valor de esta transacción varía cada día, pero suele rondar entre los 30 y 60 euros. En cualquier caso, se especula que el interés por WLD responde al lanzamiento de Sora, el anuncio de OpenAI, otra de las empresas de Altman. Se trata de una IA capaz de crear vídeos de hasta 60 segundos a partir de texto, aunque todavía no se ha lanzado oficialmente.

Un 'Orb', un dispositivo esférico de escaneo de iris utilizado por Worldcoin. AP

¿Qué es Worldcoin y cómo funciona?

Cuando Worldcoin se hizo público a finales del año pasado, la polémica no tardó en desatarse. El creador de ChatGPT, Sam Altman, daba dinero a cambio de escanear tu ojo en su nueva app Worldcoin. Parecía como si estuvieras vendiendo tu alma al diablo por un puñado de monedas. Tanto fue así que en agosto de 2023, cientos de keniatas se unieron a colas con un reclamo sencillo: déjanos escanearte el iris y te pagaremos unos 50 dólares por ello.

Las aglomeraciones fueron de tal calibre que el gobierno del país paralizó la actividad y abrió una investigación. Sin embargo, conforme se ha ido conociendo la iniciativa y los progresos a pasos agigantados de la IA, todo ha ido cobrando sentido. En un encuentro exclusivo para un pequeño grupo de periodistas españoles, 20BITS pudo charlar con Tiago Sada, director de Producto, Ingeniería y Diseño en Tools for Humanity, la empresa detrás del proyecto Worldcoin, así como de su aplicación World App y los sistemas de su dispositivo de escaneo, el Orb.

El Orb es un dispositivo que escanea tu iris para verificarte como 'humano único'. 20bits // Montaje: Canva

"El proyecto empezó hace como cuatro años. Sam Altman se dio cuenta de que la inteligencia artificial avanzaba muy rápido y que era algo que iba a llegar y lo iba a hacer mucho antes de lo que muchos anticipaban, comentaba Sada. La introducción de la IA en la vida diaria de las personas va a ser "el desarrollo tecnológico más importante, si no de la historia, al menos de este siglo", sentenciaba. Y eso va a hacer que el mundo cambie.

"Cuando ves 20.000 comentarios en Twitter —actualmente llamada X—, cómo sabes si son 20.000 personas dando su opinión o una persona con 20.000 bots en un sótano intentando manejar la opinión pública”, señalaba Sada. Esto, continuaba diciendo el experto, será un tema "superimportante" a partir del próximo año, porque más del 80% de las democracias a nivel global tendrán elecciones federales.

¿Qué pasa si has escaneado tu iris?



La directora de la AEPD explicó en la rueda de prensa los riesgos de vender tus datos biométricos: "Riesgos a la propia identidad, al poder ser suplantados; a la intimidad, ya que el iris refleja datos de salud y se puede extraer información complementaria; y riesgo social".

Pero, ¿y qué ocurre si ya has escaneado tu iris con un orbe de Worldcoin? La directora de AEPD pide tranquilidad: "No es necesario que las familias se alarmen". Worldcoin está obligada a bloquear estos datos, no puede operar con ellos

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.