OpenAI saca pecho con su nueva inteligencia artificial para generar vídeos: ¿cuándo podrás usar Sora?

OpenAI es la empresa que se encuentra detrás de las herramientas con inteligencia artificial (IA) muy conocidas en España, como el generador de imágenes DALL-E y el modelo de lenguaje grande (LLM) ChatGPT. La semana pasada presentó a Sora, una IA capaz de crear vídeos de hasta 60 segundos a partir de texto, pero todavía no se ha lanzado oficialmente.

La compañía ha demostrado, una vez más, el interés creciente por la IA que hay en el mundo. Desde que anunció Sora en su cuenta de X (Twitter), han tenido más de 90 millones de visualizaciones, más de 139.000 'Me gusta', más de 74.000 republicaciones y más de 9.000 comentarios.

Además, el director ejecutivo y cofundador de la firma, Sam Altman, ha compartido resultados de indicaciones que los usuarios han solicitado a través de la red social de Elon Musk. Esto ha hecho que muchos quieran disfrutar de Sora ya y que se pregunten cuándo se podrá comenzar a usar.

¿Por qué OpenAI no lanza Sora?

Los resultados que la empresa ha compartido son un claro ejemplo de que Sora está lista para salir al mercado. No obstante, sus ingenieros todavía no quieren hacerlo porque, antes, pretenden cerciorarse de que no puedan utilizarlo para acciones nocivas.

A través de X, la marca tecnológica detalló que estaban tomando varias medidas de seguridad. Para ello, estaban trabajando con miembros de lo que se llama 'equipo rojo', conformado por expertos en áreas como desinformación, contenido que incita al ocio y prejuicios.

OpenAI explicó en su post que los profesionales con los que están contando "están probando el modelo de manera adversa". De este modo, quieren asegurarse de que Sora no pueda usarse para crear vídeos falsos que propicien las fake news o que vulneren la imagen de una persona, como ocurrió recientemente con los deepfakes de Taylor Swift.

¿Cuándo lanzarán Sora?

Aún no hay una fecha clara en la que OpenAI vaya a habilitar su nueva inteligencia artificial para todo el globo terráqueo. Sin embargo, cabe esperar que lo harán en cuanto el equipo rojo considere que Sora es totalmente seguro y no supone ningún riesgo de uso.

Dado que los resultados que han enseñado demuestran que Sora entiende a la perfección los comandos de los internautas (al menos en inglés), solo queda corregir la herramienta para que no propicie la desinformación u otras malas acciones. Eso invita a pensar que podremos disfrutar de sus servicios muy pronto, posiblemente en el primer semestre de 2024. A pesar de ello, es posible que debamos esperar más para usar una versión en español.

