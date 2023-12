Todas las misiones espaciales que veremos en 2024: desde el lanzamiento del cohete Ariane 6 hasta la misión Artemis II de la NASA

2023 ha sido un año de grandes misiones espaciales, desde el aterrizaje del módulo lunar indio en la Luna, el fracaso de la misión rusa por llegar al satélite de la Tierra, el lanzamiento del megacohete Starship de SpaceX, el regreso del astronauta de la NASA Frank Rubio, el lanzamiento de la misión Psyche para estudiar un asteroide metálico, el despegue de una misteriosa nave china que es reutilizable, la difusión de las primeras imágenes a color del universo gracias al telescopio espacial Euclid hasta el esperado lanzamiento del cohete español Miura 1, entre otras citas.

Pero más allá de estas increíbles misiones que hemos podido relatar a lo largo de este año desde 20Bits, queremos hacer un listado de las futuros viajes espaciales que tendrán lugar en 2024 para seguir estudiando el espacio profundo y nuestro sistema solar.

La ambiciosa misión SLIM Moon de Japón



JAXA, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, tiene previsto el primer alunizaje de la nave espacial SLIM (Smart Lander for Investigating Moon, por sus siglas en inglés) el próximo 19 de enero de 2024.

Lanzada el 6 de septiembre de 2023, junto con el telescopio espacial XRISM, la misión SLIM está diseñada para llevar a cabo un aterrizaje preciso a 100 metros de su destino para realizar misiones más ambiciosas en la Luna -como el reconocimiento de cráteres lunares-. Además, si todo sale según lo previsto, Japón se convertirá en el quinto país en aterrizar con éxito una sonda en la Luna, e incluso demostrará su tecnología de aterrizaje de precisión.

Imagen representativa de la misión SLIM Moon. JAXA

China irá a la cara oculta de la Luna con la misión Chang'e 6

China será el país encargado de reunir muestras de la cara oculta de la Luna en mayo de 2024 gracias a la misión Chang'e 6, además, esta expedición robótica estará programada para alunizar en la Cuenca del Polo Sur-Aitken.

Según China Daily, la misión constará de varios componentes, incluyendo un orbitador, un alunizador, un ascensor y un módulo de reentrada. Asimismo, dos de los puntos clave de Chang'e 6 son el lanzamiento del satélite de retransmisión Queqiao 2 y facilitar la comunicación entre la sonda Chang'e 6 y la Tierra para garantizar una transmisión de datos eficiente.

Y en caso de que la misión tenga éxito, será la primera vez que se obtengan muestras de la cara oculta, lo que podría revelar información valiosa sobre la historia lunar.

Imagen representativa de la misión Chang'e 6. Archivo

La NASA apuesta por la misión Artemis



El programa Artemis de la NASA inauguró la primera misión no tripulada para volver a la Luna en noviembre del año pasado, y aunque hubo bastantes retrasos, la agencia espacial estadounidense pudo comprobar que la nave Orion era capaz realizar las maniobras necesarias para garantizar estabilidad y seguridad durante su viaje al satélite –además de reingresar en la atmósfera terrestre a altas velocidades sin sufrir daños–.

A largo plazo, el programa pretende sentar las bases de una nueva era de exploración espacial, entre las que destacan el establecimiento de una base lunar permanente, las primeras prospecciones para la extracción de recursos lunares y, en última instancia, servir de trampolín para futuras misiones tripuladas al planeta Marte.

Si la NASA sigue su orden cronológico, en noviembre de 2024 tendrá lugar la misión Artemis II con tripulantes a bordo y un año más tarde, en 2025, se llevará a cabo el regreso de la humanidad a la superficie lunar con la misión Artemis III.

Los tripulantes de Artemis II serán, de izquierda a derecha en la imagen, Cristina Emma Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover. NASA

La misión japonesa Hakuto-R intentará aterrizar en la Luna por segunda vez

La misión Hakuto-R de la firma aeroespacial japonesa Ispace no pudo completar su aterrizaje en la superficie lunar en abril de este año, como esta previsto, tras perder el contacto con la nave momentos antes de llegar a su destino y no haberla podido restablecer.

Ispace determinó que no pudo alcanzar con éxito la 'fase 9' -es decir, completar el aterrizaje lunar- porque la comunicación entre la sonda y el centro de control se perdió. Sin embargo, el fundador y CEO de Ispace, Takeshi Hakamada, afirmó que pese a que la empresa "no pudo completar el aterrizaje lunar", sí lograron otros objetivos de la misión, como "adquirir una gran cantidad de datos y experiencia" para ejecutar otra operación similar.

"Usaremos este aprendizaje para la misión 2 y más allá", dijo en un comunicado Hakamada, en alusión al siguiente proyecto que tiene previsto llevar a cabo Ispace para 2024, consistente en enviar otra sonda a la Luna y el despliegue de un vehículo explorador.

Hakuto-R podría convertirse en el primer módulo de aterrizaje lunar privado en alcanzar la superficie polvorienta de la Luna. Ispace

El megacohete europeo Ariane 6 tiene fecha de debut



La Agencia Espacial Europea (ESA) se quedó sin cohete europeo para sus misiones espaciales el 5 de julio de 2023. En dicha fecha, la lanzadera Ariane 5 realizó su último viaje y dijo su 'adiós' definitivo sin que la ESA tuviese todavía un sustituto. ArianeSpace, la empresa desarrolladora, es la que tiene más papeletas de convertirse de nuevo en la favorita de la organización con Ariane 6, que ya está casi listo y esperan lanzarlo en el verano de 2024 -concretamente, entre el 15 de junio y el 31 de julio del año que viene-.

La empresa aeroespacial francesa tenía previsto realizar el primer lanzamiento de Ariane 6 en 2020. Sin embargo, sus desarrolladores lo terminaron retrasando al 2022 para, posteriormente, volverlo a posponer para el 2023. Ahora, han vuelto a proponer una nueva ventana de lanzamiento con vistas al 2024 y todo invita a creer que, esta vez sí, será la fecha definitiva.

El motivo por el que los expertos están convencidos de que el cohete que sustituirá a Ariane 5 por fin volará a mediados de 2024 es que superó con éxito una prueba imprescindible. El ensayo fue un encendido de larga duración de la etapa central del vehículo espacial, que se realizó el pasado 22 de noviembre desde la plataforma de lanzamiento de la ESA en Kourou (Guayana Francesa).

Ariane 6 sustituirá a Ariane 5 como el cohete europeo para las misiones espaciales de la ESA. ArianeSpace

El lanzamiento del cohete New Glenn de Blue Origin



Con el reciente lanzamiento del cohete New Shepard, Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, todavía no ha enviado un cohete a la órbita terrestre, sin embargo, esto podría cambiar en agosto de 2024. Si Blue Origin sigue el orden de su cronograma, el cohete New Glenn podrá enviar cargas útiles a la órbita para 'plantarle cara' a SpaceX, la principal compañía espacial del mercado.

New Glenn, el cohete de Jeff Bezos. Blue Origin

La primera asistencia de la misión JUICE

La misión Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE, por sus siglas en inglés), operada por la Agencia Espacial Europea (ESA), está programada para realizar su primera asistencia gravitacional Tierra-Luna en agosto de 2024. Esta secuencia es crucial para maximizar la efectividad de la asistencia de gravedad, lo que permitirá a JUICE lograr la trayectoria, velocidad y dirección correctas para efectuar su misión.

Se espera que JUICE recopile datos de los océanos internos de las lunas heladas de Júpiter en la década de 2030. Airbus / ESA

La misión Hera de la Agencia Espacial Europea

La misión Hera de la ESA para visitar el asteroide Didymos y su luna Dimorphos despegará en octubre de 2024. Este objetivo marca la fase en curso de la prueba de redirección de doble asteroide (DART) de la NASA, cuyo objetivo consiste en evaluar la viabilidad de alterar las trayectorias de los asteroides mediante la colisión de naves espaciales, llamadas impactadores cinéticos, directamente con ellos. Además, si todo sale según lo previsto, al llegar al sistema binario en diciembre de 2026, Hera realizará una inspección in situ para evaluar los efectos del experimento DART, que se estrelló contra Dimorphos el 26 de septiembre de 2022.

En un principio, la misión HERA se lanzará el año que viene. ESA

