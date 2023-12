El esperado megacohete europeo tiene fecha de debut: lo que debes conocer sobre Ariane 6 y su lanzamiento

La Agencia Espacial Europea (ESA), que actualmente cuenta con dos astronautas en sus filas (el ingeniero Pablo Álvarez Fernández y la investigadora Sara García Alonso, que está de suplente), quedó sin cohete europeo para sus misiones espaciales el 5 de julio de 2023. En dicha fecha, la lanzadera Ariane 5 realizó su último viaje y dijo su 'adiós' definitivo sin que la ESA tuviese todavía un sustituto. ArianeSpace, la empresa desarrolladora, es la que tiene más papeletas de convertirse de nuevo en la favorita de la organización con Ariane 6, que ya está casi listo y esperan lanzarlo en el verano del año que viene.

La empresa aeroespacial francesa tenía previsto realizar el primer lanzamiento de Ariane 6 en 2020. Sin embargo, sus desarrolladores lo terminaron retrasando al 2022 para, posteriormente, volverlo a posponer para el 2023. Ahora, han vuelto a proponer una nueva ventana de lanzamiento con vistas al 2024 y todo invita a creer que, esta vez sí, será la fecha definitiva.

El motivo por el que los expertos están convencidos de que el cohete que sustituirá a Ariane 5 por fin volará a mediados de 2024 es que acaba de superar con éxito una prueba imprescindible. El ensayo fue un encendido de larga duración de la etapa central del vehículo espacial, que se realizó el pasado 22 de noviembre desde la plataforma de lanzamiento de la ESA en Kourou (Guayana Francesa).

La prueba de encendido de larga duración de la etapa central de Ariane 6

La ESA, ArianeGroup (la empresa matriz de ArianeSpace) y la agencia espacial francesa CNES ensayaron el miércoles de la semana pasada un cronograma completo de lanzamiento del megacohete que pretenden convertir en el próximo favorito de la organización europea.

Antes de lograr su encendido de larga duración de la etapa central, los ingenieros tuvieron que llevar a cabo un proceso que ponía a debate que Ariane 6 estuviese listo o no para volar el próximo año. Primero, llenaron los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido y, después, encendieron el motor Vulcain 2.1, que permaneció activo durante más de siete minutos

La firma desarrolladora asegura que fue un éxito rotundo y, por eso, se animan a dar una fecha para el vuelo inaugural de Ariane 6. No obstante, la prueba no fue tan exitosa como dicen, puesto que el encendido no llegó a aguantar el tiempo necesario para una fase de vuelo. Se estima que el cohete podría durar 470 segundos, pero el motor se apagó a los 426 segundos.

Toni Tolker-Nielsen, director de transportes espaciales de la ESA, explica que los 44 segundos que faltaron se debieron a que los sensores de combustible estaban programados con unos parámetros muy restrictivos. Esto dio lugar a que uno de ellos detecte un nivel muy bajo y se procediese a la parada del motor de forma automática.

La explicación de Tolker-Nielsen da a entender que, en un lanzamiento real, la programación de los sensores habría sido distinta. Por ese motivo, los desarrolladores se atreven a imaginar un vuelo en 2024.

¿Cuál será la ventana de lanzamiento de Ariane 6?

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, ha animado a dar una fecha muy concreta para el lanzamiento del próximo gran cohete de Europa. Su ventana de lanzamiento se situaría entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2024.

En su anuncio de las fechas pensadas, Aschbacher dice lo siguiente:

"Una vez completada la última prueba, Ariane 6 ha pasado por los ensayos esenciales necesarios para la calificación. Hemos validado nuestros modelos, aumentado nuestro conocimiento de las operaciones y ahora confiamos en nuestro primer período de lanzamiento del nuevo lanzador de carga pesada de Europa".

Los siguientes pasos de Ariane 6 antes de su primer vuelo

Asimismo, la ESA no ha querido únicamente dar una fecha aproximada del vuelo inaugural de Ariane 6, sino que ha detallado todos los planes que el cohete tiene previsto para los próximos meses. Si se vende según lo previsto, las papeletas para un lanzamiento en verano de 2024 estarán completamente aseguradas.

Lo que Ariane 6 tendrá que completar de manera exitosa para que todo salga según lo planeado es lo siguiente:

7 de diciembre de 2023: prueba de disparo de la etapa superio r, Lampoldshausen (Alemania), "para examinar el comportamiento de la etapa para diferentes tipos de misiones, con la exploración de funcionamiento alternativo y condiciones de vuelo y límites operativos de la etapa en condiciones degradadas".

r, Lampoldshausen (Alemania), "para examinar el comportamiento de la etapa para diferentes tipos de misiones, con la exploración de funcionamiento alternativo y condiciones de vuelo y límites operativos de la etapa en condiciones degradadas". 15 de diciembre de 2023: carga de prueba combinada 3 (CTLO3), Kourou (Guayana Francesa), “destinada a anticipar casos degradados para garantizar la solidez del lanzador y preparar su explotación”. También se hará un breve encendido del motor de la etapa central.

Ariane 6, el sucesor de Ariane 5

ArianeSpace ha creado Ariane 6, un cohete con un diseño completamente nuevo, para suceder al Ariane 5 como sistema de lanzamiento de carga pesada en la ESA.

El objetivo con este nuevo lanzador es que la ESA cuente con una etapa superior con una capacidad de reinicio idónea que se adapta "a las necesidades de múltiples misiones de carga útil, por ejemplo, para orbitar constelaciones de satélites".

La ESA señala en su blog que el cohete tendrá más de 60 metros de altura, pesará casi 900 toneladas con una carga útil completa y tendrá la flexibilidad de lanzar cargas útiles pesadas y ligeras a una amplia gama de órbitas para aplicaciones como la observación de la Tierra, las telecomunicaciones, la meteorología, la ciencia y la navegación. Para ello, constará de tres etapas:

La etapa inferior con propulsores de cohetes sólidos impulsará al Ariane 6 en la primera fase de vuelo.

con propulsores de cohetes sólidos impulsará al Ariane 6 en la primera fase de vuelo. La etapa superior está impulsada por el motor Vinci reiniciable alimentado por hidrógeno y oxígeno líquido criogénico.

está impulsada por el motor Vinci reiniciable alimentado por hidrógeno y oxígeno líquido criogénico. El carenado protegerá a los satélites de las tensiones térmicas, acústicas y aerodinámicas en el ascenso al espacio.

El conjunto de las tres etapas se lanzarán en el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa desde un sitio de lanzamiento exclusivo, concretamente, a cuatro kilómetros al oeste de la plataforma de lanzamiento de Ariane 5.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.