Otro triunfo para Jeff Bezos: Blue Origin lanza con éxito su cohete no tripulado New Shepard

El cohete New Shepard de Blue Origin ha despegado con éxito este martes, 19 de diciembre, desde Texas (Estados Unidos) con 33 cargas útiles de ciencia e investigación -tecnología que recopila datos y realiza experimentos en el espacio- y 38.000 postales del Club for the Future, una organización sin fines de lucro.

Durante esta misión, denominada NS-24, el cohete de la compañía espacial de Jeff Bezos alcanzó una altitud máxima de 106 kilómetros durante cuatro minutos antes de empezar su descenso para regresar a la Tierra. Además, New Shepard aterrizó siete minutos y 28 segundos después del lanzamiento.

Dicho lanzamiento es una reivindicación para Bezos, debido a que marca el comienzo de una nueva era en la exploración espacial y se trata de un gran paso para el plan de Blue Origin para enviar turistas a la órbita terrestre.

Se trata del segundo intento de lanzamiento

Blue Origin tenía previsto ayer, 18 de diciembre, el lanzamiento de su cohete New Shepard con 33 cargas útiles científicas y de investigación, sin embargo, tuvo que cancelarlo "debido a un problema del sistema terrestre" -como se puede leer en el tuit de abajo-.

Y por si no lo sabías, se trata de la primera misión de su lanzador New Shepard desde que, en septiembre del año pasado, otra misión no tripulada tuvo un problema con una boquilla del motor que provocó que uno de sus lanzamientos tuviese un aborto automático.

¿Por qué Blue Origin había frenado su actividad?



En septiembre de 2022, New Shepard tuvo un problema con una boquilla del motor y provocó que uno de sus lanzamientos tuviese un aborto automático, dando lugar a que la cápsula no tripulada del cohete se liberase y que el propulsor se estrellase contra la Tierra.

Ante dicho inconveniente, Blue Origin hizo una investigación de lo sucedido y, posteriormente, redactó un informe para entregarlo a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para que aprobase sus futuros vuelos espaciales.

Además, la FAA concluyó que Blue Origin tenía que realizar 21 acciones correctivas si querían volver a lanzar el cohete New Shepard y, hasta hoy, el cohete debía permanecer en Tierra. Entre los cambios que la marca aeroespacial ha tenido que hacer a New Shepard se encuentra el rediseño del motor y de los componentes de la boquilla, sin embargo, después de 15 meses, la compañía espacial de Jeff Bezos ha lanzado con éxito su vehículo espacial.

