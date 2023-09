¿Quién fue Dennis Austin? La mente detrás de PowerPoint, el programa 'acusado' de matar a 7 astronautas

El informático Dennis Austin, uno de los principales creadores del programa de ofimática PowerPoint, falleció el pasado 1 de septiembre en su casa de Palo Alto (California). El hombre padecía cáncer de pulmón que había hecho metástasis en el cerebro, lo que finalmente le ha llevado a la muerte con 76 años, según informó hace unos días The Washington Post.

Según Robert Gaskins, otro de los creadores del programa, sin Austin “nadie habría oído hablar de PowerPoint”, ya que fue él quien ideó al menos la mitad de sus características principales. El ingeniero consiguió crear una herramienta de presentación de dispositivas que mostraba lo que se vería al final durante la edición, algo muy innovador para la época.

Austin fue el desarrollador principal de PowerPoint desde 1985, cuando trabajaba para Forethought, hasta 1996, cuando se jubiló. Por lo tanto, vivió la época del programa en la que todavía no pertenecía a Microsoft.

Antes de entrar a Forethought, Austin estudió varias ingenierías en diferentes universidades, entre las que destacan su paso por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y por la Universidad de California, Santa Bárbara.

Actualmente, su gran proyecto ayuda a crear más de 30 millones de presentaciones diarias según los informes oficiales. No obstante, no todo han sido buenas noticias para PowerPoint. Algunos empresarios llegaron a criticar la herramienta ofimática, como Steve Jobs y Jeff Bezos.

La historia más inquietante del programa es que la NASA llegó a acusarlo de haber causado la muerte de siete astronautas. En concreto, fue un accidente del transbordador espacial STS-107 que el 1 de febrero de 2003 se desintegró durante la reentrada a la atmósfera terrestre, con siete tripulantes dentro.

Las investigaciones determinaron que, durante el lanzamiento de la misión, un trozo de espuma aislante del tanque externo de combustible se desprendió y chocó con el ala izquierda del transbordador, lo que dañó el escudo térmico. Sin embargo, los ingenieros aseguraron que esto no era una amenaza importante para la seguridad de la tripulación y, finalmente, la escotilla de carga no asegurada permitiese gases calientes ingresarán por las alas, provocando su desintegración.

Pero, ¿por qué la NASA echó la culpa a PowerPoint? En realidad, la agencia no acusa a la herramienta como tal, sino a una presentación que realizaron los ingenieros de Boeing de la NASA y que determinó que el fallo en el despegue no afectaría a la seguridad de la misión. Las dispositivas estaban llenas de texto, tanto que la información peligrosa era poco visible y no se prestó tanta atención. La NASA consideró que se dependió demasiado de un PowerPoint muy extenso, con dispositivas mal escritas, algo que está normalizado al usar esta plataforma.

