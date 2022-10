El Gobierno lanza los criterios para albergar las sedes de la Agencia Espacial y la de IA: ¿qué candidaturas destacan?

El Consejo de Ministros aprobó ayer los criterios que las Comunidades Autónomas tendrán que cumplir si quieren presentarse como candidatas a ser la ubicación de las sedes de las futuras Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y Agencia Espacial Europea (AEE). Dichos criterios habían sido anteriormente convalidados por los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Política Territorial y de Ciencia e Innovación.

Aunque todavía queda para conocer qué zona de España será la seleccionada, ya se conoce donde no se ubicarán las nuevas sedes: Madrid. La decisión de obviar al territorio que alberga la capital española se debe a que el Gobierno quiere propiciar el desarrollo de otras zonas geográficas del país.

Las CCAA y las entidades locales tendrán un plazo de un mes para presentar las solicitudes y habrá un plazo de tres meses para que los Ministerios escojan el sitio en el que se encontrarán las sedes. Según el Gobierno, "en el caso de que una comunidad presente más de una candidatura" se valorará siguiendo "el orden de preferencia".

El BOE recoge que se valorarán positivamente los proyectos que puedan comprometerse a la "cesión de inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado y sus familiares o cualquier otro que considere". Además, también se tendrá en cuenta que se ofrezca "un análisis del impacto económico, social e industrial y las sinergias generadas con ecosistemas de emprendimiento, innovación e investigación".

Otros criterios que se tendrán en cuenta para la idoneidad de las candidaturas será que las Comunidades Autónomas y entidades locales se comprometan a poner "en marcha programas de apoyo para reagrupación familiar del personal, ayudas para alquiler o compra de vivienda, búsqueda de empleo o recolocación laboral de familiares directos, continuación de estudios obligatorios y/o universitarios de familiares directos".

Agencia Española de Supervisión de la IA

Con la AESIA, el Gobierno español quiere convertirse en el primero de la Unión Europea en tener una agencia estatal para supervisar la tecnología basada en IA. Así, los políticos pretenden anteponerse a la entrada en vigor del futuro Reglamento europeo de IA que obligará a los estados miembros de la UE a gestionar este sector innovador.

Para albergar su sede, España busca que los candidatos dispongan de "un ecosistema empresarial y universitario, tanto de formación como de investigación", especializado en Inteligencia Artificial. Asimismo, apunta que la existencia de sinergias con estados punteros en dicha tecnología o en su supervisión serán tenidas en cuenta.

Los territorios que se presenten voluntarios para la AESIA deberán poner a disposición las infraestructuras y los equipamientos apropiados para albergar actividades relacionadas con las funciones que se tendrán que llevar a cabo.

En definitiva, los lugares deberán estar preparados tanto para generar como para recibir talento técnico multidisciplinar: "Con conocimientos tanto en las nuevas tecnologías, los diferentes sistemas de IA y sus modelos de supervisión, como en los campos de la ética, las ciencias sociales y jurídicas".

Agencia Espacial Española

La AEE forma parte de la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, y también se incluye en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Aeroespacial. A raíz de su creación, el país ibérico intentará igualar a otros países europeos que ya tienen organismos similares para orientar y dirigir estrategias y actividades espaciales.

En este caso, se valorará positivamente que las localidades que pretendan presentarse para albergar la sede tengan acceso a medios de transporte aéreos y terrestres. Según informan, quieren que se encuentre a poca distancia de un aeropuerto con conexiones "a destinos internacionales relacionados con la actividad del personal", un entorno hotelero que permita visitas institucionales, sector empresarial, administrativo, educativo y universitario dinámico en las proximidades para la integración social y desarrollo familiar del personal, empresas relacionadas con el sector espacial, iniciativas públicas que desarrollen un ecosistema empresarial en el sector y grupos de investigación en este campo.

¿Dónde podrían ubicarse las sedes?

Varias localidades españolas ya han recalcado que reúnen los requisitos para hacerse con al menos una sede de las nuevas agencias estatales. Mientras tanto, otras que también habían notificado su intención de presentar su candidatura no llegan a los requerimientos que se valoran positivamente.

Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, declaró el martes en Radio Granada que la ciudad andaluza estaba preparada para presentar la candidatura para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial: "Cumplimos todos los requisitos".

El secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés, apoyaba la candidatura de la Universidad granadina y, además, aseguraba que Sevilla era la ciudad idónea para la sede de la Agencia Espacial Española.

Juanma Moreno, presidente de la Junta, también apostaba por la capital andaluza: "Sevilla lo tiene todo para ser la sede de la Agencia Espacial Española y cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía para tener las infraestructuras que merece". Una competidora a Sevilla dentro de la misma Comunidad Autónoma será Huelva, según el diario digital huelva24.com.

Otra comunidad que opta por la Agencia Espacial Española en su territorio es Canarias que ya ha presentado su proyecto al Gobierno que ahora hay que pulir, según el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Francisco López Feliciano. El responsable del informe presentado afirma que es una "candidatura muy potente que tiene características que nos diferencia [a los canarios] de otras, pero necesitamos trabajarla con más detalle, ya que quedan algunas decisiones que tomar".

Por su parte, Teruel que tenía pensado apostar por convertirse en la sede de la AEE no las tiene todas consigo. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, reconoció que los requisitos demandados no pintaban "nada bien". "Les ha faltado decir que debe tener comunicaciones por tierra, mar y aire", bromeaba Pérez a pesar de que el paquete de requerimientos no eran una buena noticia para el territorio aragonés. Sin embargo, la consejera detallaba que no iban "a tirar la toalla".

