Tres cosméticos que puedes comprar por menos de 10 euros para Carnaval (¡y que puedes aprovechar el resto del año!)

Carnaval, Carnaval... ¿te quiero o te odio? Esta semana, llega la fiesta de los disfraces, las chirigotas y las carrozas por antonomasia; una fecha que encanta a mucho (sobre todo a los más pequeños), pero que disgusta, profundamente, a otros tantos. Y es que pensar cada año una idea original con la que sorprender (¡con la inversión económica que esto requiere!), sabiendo que después de ese día no volveremos a darle uso, no es un plan para todos los gustos. Sin embargo, quienes lo viven de verdad no solo no ven ningún problema, ¡sino una oportunidad de superarse en lo que al vestuario y al maquillaje se refiere!

Por ello, a una semana de Carnaval, ultimar los detalles de nuestros disfraces es de obligado cumplimiento, así como dar con lo que buscamos a los mejores precios posibles. Y en materia de maquillaje, Primor ha sabido cómo llamar nuestra atención. Han impregnado su web del espíritu más carnavalero y bajado sus precios para que con hasta un 20% o aplicado una promoción 3x2 para que puedas escoger tus favoritos a mejor precio. Además, te advertimos, de la selección que han realizado, ¡la mayoría es perfecta para usar durante todo el año!

Tres cosméticos para Carnaval... ¡y para el resto del año!

- Paleta de sombras Wild Animal. Llamativos colores, acabados mate y metalizados y 18 tonos diferentes. Eso es lo que te ofrece esta propuesta de Revolution que es perfecta para poder llenar de color tu disfraz de Carnaval, pero también, para darle alegría a cualquier día del año. Este artículo ahora cuesta apenas 6 euros.

Esta paleta de sombras ofrece 18 tonos. Primor

- Pintalabios Mate SuperStay Ink. Los labios pueden ser los protagonistas de tu look de Carnaval y, por ello, merecen todos los mimos. Este pintalabios de Maybelline ofrece la máxima precisión y una textura cremosa para poder conseguir unos resultados impecables con el mínimo esfuerzo. Está disponible en varias tonalidades y permanece intacto durante todo el día. ¡Y cuesta menos de 6 euros!

Este pintalabios permanece intacto durante todo el día. Primor

- Eyeliner con purpurina. Nunca está de más ponerle un poco de glitter a la vida. Para ello, este eyeliner es la mejor opción. Está disponible en cuatro tonos, ofrece un acabado de larga duración y es waterproof para que podamos usarlos siempre. Este artículo cuesta menos de 10 euros.

Este eyeliner está disponible en cuatro tonos. Primor

