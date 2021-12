Por qué esta Navidad deberías regalar(te) los juguetes eróticos de Womanizer: sus 'top ventas', ahora, tienen descuento

Si eres de los que espera a Papá Noel y aún no tienes tus compras completadas, sentimos decirte que ya vas tarde. Si bien es cierto que podemos apurar hasta el último momento para culminar las listas de nuestros familiares y otros allegados en tiendas físicas, si nuestra apuesta es online, lo mejor es empezar a centrarse en la carta de los Reyes Magos y dejar los regalos de Navidad para otro año. Eso o esperar unos días y disfrutar del regalo que realmente queremos hacer sin importar la fecha de entrega; y, desde 20deCompras, si te decantas por esta opción, tenemos una propuesta difícil de rechazar... ¡¡en Womanizer están de rebajas!!

El ecommerce de juguetes eróticos, de cara a las festividades y sabiendo que estos gadgets cada vez se encuentran en más wish lists, no ha dudado en aplicar descuentos muy atractivos a algunos de sus productos. ¡Y no a cualquiera! Desde Womanizer han decidido rebajar sus top ventas para que los favoritos de los usuarios que los siguen sean (aún) más tentadores. ¿Quieres saber cuáles son las tres opciones que más nos han gustado?

¿Con cuál te quedas?

- Starlet snow... al 43% de descuento. Este modelo, el más pequeño de la marca, destaca por ser ultraligero y compacto, por lo que la discreción está asegurada. Sus ondas de presión de aire con fuerza alternante estimulan el clítoris en cuatro niveles de intensidad. Su diseño encaja de forma ergonómica en la palma de la mano. Este modelo está rebajado un 43% y de costar 99 ahora puedes conseguirlo por 39.

- Classic... al 23% de descuento. 8 niveles de intensidad, resistente al agua (¡para que te acompañe en la ducha!) y con hasta 180 horas de placer. Esta es la carta de presentación del Womanizer classic. Este modelo se recarga mediante USB y está diseñado con tecnología Pleasure Air para que el clítoris reciba placer sin ningún contacto, lo que evita una sobreestimulación. Además de tener ahora una rebaja del 23%, incluye un collar de clítoris de regalo.

- Inside out... al 40% de descuento. Quienes quieran una experiencia completa deben apostar por este modelo que estimula el clítoris y el punto G al mismo tiempo para proporcionar orgasmos combinados con 12 intensidades disponibles. Además, es resistente al agua y está diseñado de forma ergonómica para ajustarse a nuestra mano. Está rebajado un 40% e incluye collar de regalo: de costar 199 euros para a valer 119.

