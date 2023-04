Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si dejas de comer carne durante 21 días

La carne es un alimento que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su evolución. Según el estudio, El papel de la carne roja en la dieta: nutrición y beneficios para la salud , se trata de una rica fuente de proteínas de alto valor biológico y nutrientes esenciales, algunos de los cuales están más biodisponibles que en fuentes alternativas de alimentos. No obstante, hay quienes, de manera voluntaria y por principios morales, han dejado de comer este alimento y optan por otras alternativas.

Las causas por las que se puede dejar de comer carne son muchas y diferentes, ya que también puede deberse a alguna patología concreta o alguna recomendación médica. En cualquier caso, es importante saber qué sucede en tu cuerpo y cómo actúa una vez que decides dejar de comer carne, tras 21 días. El tiempo que, según el psicólogo William James, se requiere para crear un hábito a través de la repetición.

Efectos a corto plazo

Una investigación, presentada en el Congreso Anual de la European Association for the Study of Diabetes (EASD) de 2019, detalló que los efectos de una dieta sin carne a corto plazo pasan por varios factores.

Pérdida de peso. En la dieta mediterránea se tiende a consumir más carne de la que el organismo necesita con el aporte calórico y de grasas que eso conlleva. Por esta razón, uno de los primeros efectos que puede darse tras dejar la ingesta de carnes es una pérdida notable de peso. Algo que, eso sí, no sucede en todos los casos. Menos todavía sí se continúan consumiendo carbohidratos procesados o calóricos.

Mejora de la microbiota intestinal. Al eliminar la carne de la dieta, pero aumentar la ingesta de frutas y verduras , se tiende a mejorar en rasgos generales la microbiota intestinal, gracias a las bacterias buenas que aportan estos alimentos. Así, se resuelven problemas digestivos como el del estreñimiento o las digestiones más pesadas y lentas.

Al eliminar la carne de la dieta, pero aumentar la , se tiende a mejorar en rasgos generales la microbiota intestinal, gracias a las bacterias buenas que aportan estos alimentos. Así, se resuelven como el del estreñimiento o las digestiones más pesadas y lentas. Más hambre. Si estás acostumbrado a consumir carne prácticamente todos los días, es posible que durante las primeras semanas no te sientas tan saciado, aunque es algo principalmente psicológico. Lo ideal, en este sentido, es incluir, en la alimentación, vegetales con alto índice de grasa buena como aguacates, nueces, quinoa o el tofu.

Efectos a largo plazo

Carne roja Pixabay / tomwieden

Una vez hayas superado los primeros 15 días sin comer carne, empezarás a notar otros beneficios en tu organismo, pero también alguna desventaja que conviene tener en cuenta y, sobre todo, consultar con el médico.

Mejora del aspecto de la piel. Distintos estudios relacionan el consumo de carne, especialmente si es procesada, con un envejecimiento prematuro del cuerpo, en general, pero especialmente de la piel.

Distintos estudios relacionan el consumo de carne, especialmente si es procesada, con un envejecimiento prematuro del cuerpo, en general, pero especialmente de la piel. Mejora de la salud cardiovascular. De la misma forma, la ingesta excesiva de carne, tiene mucho que ver con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. De hecho, una investigación publicada en la revista científica 'Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology' concluía que "las sustancias químicas producidas por los microbios intestinales tras comer carne roja se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular: índices de colesterol más alto, más azúcar en sangre y mayor inflamación.

Posibles deficiencias

Dicho todo esto, hay que tener en cuenta que, aunque la OMS aconseja limitar el consumo de carne procesada y carne roja, ya que están vinculados a un mayor riesgo de muerte por enfermedades del corazón y diabetes, entre otras, es importante llevar a cabo una dieta equilibrada. De esta forma, si has decidido dejar de comer carne por algún motivo, lo primero es hablar con el médico, para que este te recomiende distintas alternativas y evitar así deficiencias nutricionales.

Un estudio publicado en Revue Scientifique et Technique destaca que el consumo moderado de carne puede ayudar a evitar la deficiencia de algunos nutrientes esenciales, ya que contiene grandes cantidades de proteínas y dosis moderadas de hierro, zinc, selenio, vitamina D y vitamina B12. Pero estos pueden ser sustituidos por otros ingredientes como los huevos, el marisco, las legumbres, las hortalizas y el pescado.

