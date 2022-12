Esto es lo que sucede en el cerebro cuando vomitamos

Vomitar es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para expulsar cosas dañinas que hemos ingerido, ya sea porque están contaminadas por microorganismos o porque son tóxicas (como el acohol). Por eso, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Biológicas chino ha investigado que es lo que sucede en el cerebro de modelos animales (ratones) al llevar a cabo el equivalente a vomitar.

Los ratones no vomitan

Hay que aclarar que decimos 'el equivalente a vomitar' porque los ratones no vomitan como tal, quizás porque el esófago es demasiado largo y el músculo demasiado débil con respecto a con respecto a su tamaño corporal.

Lo que sí que hacen es tener náuseas, lo que ya de por sí es una buena señal para examinar las señales biológicas que están detrás de las intoxicaciones alimentarias.

Así, según apuntan en el medio especializado Cell, administraron a los ratones muestras de la toxina bacteriana enterotoxina estafilococal A (SEA, por sus siglas en inglés), producida por Staphylococcus aureus y causa de intoxicación alimentaria en humanos y observaron que los animales mostraban signos de náuseas.

Serotonina en el intestino

Usando tinturas fosforescentes, comprobaron que la toxina en el intestino activaba la liberación del neurotransmisor serotonina. Esta sustancia, posteriormente, desencadenaba un proceso químico que transporta un mensaje a través de los nervios vagos (principales conexiones entre el intestino y el cerebro) hasta unas neuronas específicas (llamadas Tac1+DVC en el tallo cerebral).

Cuando estas neuronas se desactivaban artificialmente, las náuseas cesaban. Lo mismo pasaba con la náusea inducida por la doxorubicina, un medicamento común en quimioterapia. Así, esto lleva a los autores a pensar que este mecanismo puede ser una diana prometedora para desarrollar fármacos que alivien este molesto síntoma.

Unos tejidos intestinales compuestos por las llamadas células de enterocromafina son las responsables de la liberación de serotonina en el intestino. Futuros estudios podrían atender a cómo las toxinas interactúan en particular con estas células para desencadenar el vómito.

Referencias

