Qué alimentos deberías incorporar a la dieta para evitar el estreñimiento

Una de las afecciones del aparato digestivo más frecuentes entre la población es el estreñimiento. Ocurre cuando se realizan menos de tres deposiciones a la semana, cuando las heces son duras y secas, cuando se produce una sensación de dolor al evacuar y si se experimenta la sensación de que no fue completa, tal y como explican desde el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK, por sus siglas en inglés).

Aunque no sea una enfermedad como tal, el estreñimiento sí puede ser la manifestación clínica de alguna otra patología y, además, puede empeorar la calidad de vida y dificultar las rutinas diarias. De hecho, si se vuelve crónico puede derivar en complicaciones como hemorroides, prolapso rectal o fisura anal, entre otras

En cualquier caso, resulta aconsejable incorporar una serie de cambios en la alimentación y adoptar hábitos saludables para aliviar los síntomas asociados y facilitar la deposición. Sobre todo, consumir más productos con elevado contenido de fibra, beber suficiente agua u otro tipo de líquidos.

¿Qué alimentos son recomendables? ¿Cuáles se deben evitar?

La principal recomendación para evitar el estreñimiento es mantener una adecuada ingesta de fibra diaria, presente en alimentos como los siguientes:

Granos enteros, pan, pasta integral, cereales integrales o avena.

Lentejas, judías o garbanzos.

Frutas como naranjas, peras, manzanas o frutos rojos.

Verduras como zanahoria, brócoli o arvejas.

Frutos secos como almendras o cacahuetes.

Los cítricos en general, así como las leguminosas, las semillas o las verduras de hoja verde, como las espinacas, son alimentos idóneos para incrementar el consumo de fibra necesario para prevenir esta afección.

Asimismo, se deben evitar determinados productos cuando se padece estreñimiento, como los siguientes: