Las dos bebidas que casi todo el mundo bebe y que impiden dormir bien... aunque engañan al cerebro para que no se dé cuenta

Los trastornos de sueño son un problema de salud a nivel mundial muy subestimado: existen estudios que estiman que hasta un tercio de la población mundial los padece (por ejemplo, así lo explica un artículo publicado en el medio científico Journal of Family Medicine and Primary Care). En España, se cree que sufre estas patologías entre un 20 y un 48% de los adultos, según la Sociedad Española de Neurología.

Muchas veces los trastornos del sueño se traducen en fatiga diurna, lo que puede llevar a quienes conviven con ellos a tratar de obtener un aporte extra de energía mediante el consumo de bebidas con cafeína. De la misma manera, el uso de bebidas alcohólicas está tremendamente extendido en nuestra sociedad, a menudo como parte de actividades y reuniones sociales que tienen lugar durante nuestro tiempo de ocio en las últimas horas del día.

La cafeína y el alcohol perjudican el descanso

Pues bien, estos dos hábitos pueden tener un serio impacto sobre la calidad de nuestro descanso; y, lo más peligroso, sus efectos psicoactivos podrían enmascarar este hecho haciendo que no nos demos cuenta. Así lo concluye un nuevo estudio publicado en la revista académica PLOS One por investigadores adscritos a la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, que midieron el consumo de alcohol y cafeína de 17 varones adultos a lo largo de seis semanas al tiempo que monitorizaron parámetros de su sueño como la calidad, duración o la percepción que los propios participantes tenían sobre su descanso.

El autor principal, Frank Song, explica en el portal de noticias sobre medicina Medical News Today que escogió a sus sujetos dentro de una profesión concreta: agentes financieros. El motivo fue que él mismo había desempeñado este oficio en el pasado y conoce la atención y velocidad cognitiva que sus tareas demandan, así como lo arraigados que están en el gremio el consumo de alcohol y cafeína. No obstante, defiende que las características de este trabajo son extrapolables al estilo de vida de muchos adultos trabajadores.

Sea como sea, la investigación se erigió sobre un gran volumen de evidencia previa que había documentado por separado los efectos deletéreos que tanto el consumo de alcohol como el consumo de cafeína pueden tener sobre el sueño. Así, el análisis por separado llevado por Song y sus colegas confirmó estas conclusiones: específicamente, estos autores encontraron que cada taza de café consumida al día reducía de media en 10 minutos el sueño en la noche siguiente y que el consumo de alcohol disminuía de media en un 3% la puntuación que los participantes ponían a su propio descanso la noche siguiente.

Un estimulante y un sedante

El giro se dio cuando los investigadores atendieron al modo en el que la combinación de las sustancias afectaban al modo en el que los voluntarios percibían su propio descanso. Y es que, tras consumir tanto alcohol como cafeína, los participantes no indicaron disminuciones en la calidad de su descanso, a pesar de que se producían más despertares durante la noche (casi el doble) que en los modelos sin sustancias.

Hay que tener en cuenta algunas limitaciones del estudio a la hora de considerar estas conclusiones. Por una parte, y tal y como reconocen los propios investigadores, está llevado a cabo sobre una muestra de un tamaño modesto y poco homogénea (todos los participantes eran varones y compartían la misma profesión). Por otra, aunque el diseño metodológico (seguir a los participantes en sus vidas habituales) ofrece una oportunidad para aprender cómo funciona la interacción entre alcohol y cafeína en un 'mundo real', puede resultar menos preciso que un estudio de laboratorio en entorno controlado.

Sea como sea, son resultados consistentes con nuestros conocimientos sobre la cafeína y el alcohol y su efecto en el cuerpo humano. Al fin y al cabo, la cafeína (un estimulante) y el alcohol (un depresor o sedante) tienen efectos paradójicos sobre el sistema nervioso central; esto no quiere decir que se anulen mutuamente de forma completa, sino que pueden en parte camuflarse mutuamente. Por ello, advierten los autores, conviene ser precavido a la hora de 'automedicarse' con alcohol y cafeína para 'equilibrar' el descanso: podemos estar dañando nuestro sueño sin darnos cuenta, necesitando cada vez más de cada sustancia para contrarrestar los efectos de la contraria.

Si sentimos que nuestro descanso no es el adecuado, los expertos recomiendan más bien implementar hábitos de higiene del sueño (abstenerse del uso de sustancias, llevar horarios de sueño regulares, evitar las cenas copiosas, evitar las pantallas en las horas anteriores a irnos a la cama, hacer ejercicio físico durante el día, poner en práctica técnicas de relajación...). Si el problema persiste, es posible que necesitemos consultar con un médico para que pueda estudiar nuestro caso y, si procede, prescribir un tratamiento acorde.

