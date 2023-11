El inesperado efecto del wasabi en el cerebro según la ciencia

Científicos japoneses acaban de publicar los resultados de un estudio un tanto peculiar: partiendo de un condimento tan característico de su gastronomía como es el wasabi, han investigado el impacto de su consumo sobre la memoria de personas mayores de 60 años. Dado el crecimiento exponencial de la esperanza de vida en las últimas décadas, y que en España se sitúa tres años por encima de la media europea, la investigación alimentaria es un intento más por desvelar los enigmas que rodean al funcionamiento de la memoria.

Un total de 72 personas, 53 mujeres y 19 hombres, con una edad media superior a los 65 años, participaron en el citado estudio durante 12 semanas. El objetivo era investigar el impacto de la ingesta de 0,8 mg de un compuesto bioactivo del wasabi, denominado 6-MSITC, en el funcionamiento de la memoria (episódica y de trabajo). Al parecer, el grupo de personas que consumió 6-MSITC mostró mejoras sustanciales con respecto al grupo que consumió placebo.

El aumento exponencial de la esperanza de vida en los últimos años ha impulsado la investigación sobre las condiciones de vida de la tercera edad (dieta, ejercicio, etc), en aras de mejorarlas y descubrir todos los factores que influyen en la longevidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, la media de edad española es ahora de 83,2 años, casi tres más que la media europea (80,7 años), y la Comunidad de Madrid se sitúa en cabeza con una media 84,6 años. Las mujeres españolas son más longevas que los hombres: 85,8 años frente a 80,3 años.

Otras propiedades a tener en cuenta del wasabi

Es un condimento de la cocina japonesa que se extrae de un rizoma o tallo subterráneo que crece horizontalmente almacenando nutrientes y agua, al igual que el jengibre o la cúrcuma. El Eutrema japonicum o Cochlearia wasabi es escaso, difícil de producir y caro, algo así como la trufa japonesa. Esto quiere decir que la pasta verde que habitualmente consumimos es un sucedáneo elaborado a base de rábano y colorante.

La reciente investigación japonesa ha puesto en el mapa los secretos del compuesto bioactivo 6-MSITC con respecto a funciones neurocognitivas, pero lo cierto es que el wasabi ya había estado antes en la diana de la investigación alimentaria. Se conocían ya sus propiedades antioxidantes (rico en vitamina C), antiinflamatorias y antibacterianas.

La memoria, esa compleja y misteriosa capacidad

A día de hoy, la capacidad memorística continúa siendo un enigma para la comunidad científica. Se desconoce cómo el cerebro almacena y recupera la experiencia y cómo a su vez podemos expresar esta experiencia a nivel cognitivo. Esta función cerebral va mucho más allá de la recopilación de recuerdos: tiene un componente adaptativo fundamental, es decir, nos ayuda a responder y actuar en el entorno en que vivimos.

El aumento de la esperanza de vida ha provocado un mayor énfasis en la investigación sobre el deterioro cognitivo en la tercera edad. Getty Images

En cuanto al deterioro cognitivo que amenaza a la tercera edad, los avances arrojan cada vez más luz sobre factores que influyen en él. Se han constatado cambios neurológicos (reducciones de volumen cerebral y flujo sanguíneo, alteraciones neuroquímicas…) y cognitivos (reducción de la atención y la velocidad de procesamiento) que se manifiestan en déficits memorísticos.

Si la investigación en el ámbito alimentario confirma resultados válidos con respecto al funcionamiento de la memoria, será sin duda una gran noticia para seguir clarificando uno de los campos científicos que se resisten a ser totalmente desvelados.

Referencias

INE (2022). Esperanza de vida a diferentes edades. https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259944484459&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalleFichaIndicador¶m3=1259937499084

Nouchi, R., Kawata, N. Y. S., Saito, T., Nouchi, H., & Kawashima, R. (2023). Benefits of Wasabi Supplements with 6-MSITC (6-Methylsulfinyl Hexyl Isothiocyanate) on Memory Functioning in Healthy Adults Aged 60 Years and Older: Evidence from a Double-Blinded Randomized Controlled Trial. Nutrients, 15(21), 4608. https://www.mdpi.com/2072-6643/15/21/4608

Ruiz-Vargas, J.M. (2008). Envejecimiento y memoria: ¿cómo y por qué se deteriora la memoria con la edad? Revista Española de Geriatría y Gerontología, Vol. 43, 5, 268-270. https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-envejecimiento-memoria-como-por-que-S0211139X08735686

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.