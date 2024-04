Los efectos en el cerebro de comer pistachos todos los días

Los pistachos son sin duda uno de los frutos secos más populares en España, y existen buenas razones para ello. A de más de sus propiedades puramente gastronómicas, cada vez tenemos más evidencias de que podrían ser un alimento con efectos muy positivos para nuestra salud cardiovascular, nuestro metabolismo o incluso nuestro cerebro.

Grasas saludables, fibra...

En general, y tal y como indica el portal de divulgación sobre salud Health, los frutos secos constituyen una adición muy saludable a nuestra dieta, ya que contienen una buena cantidad de grasas saludables (como el ácido graso omega-3), fibra soluble e insoluble y proteínas vegetales.

Este contenido nutricional explica muchos de los efectos beneficiosos de los frutos secos; por ejemplo, su alta concentración de fibra puede favorecer el crecimiento de ciertas especies bacterianas en nuestra flora intestinal (como especies de bifidobacteria o lactobacilli) con efectos antiinflamatorios (según ilustra un estudio publicado en la revista académica Plants).

Similarmente, los pistachos son ricos en una serie de compuestos antioxidantes flavonoides, como los flavonas y las antocianinas. Existen investigaciones que han encontrado que la ingesta habitual de flavonoides se asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo, como apunta una revisión de literatura publicada en el medio científico Neurology.

Posibles mejoras en la memoria

Además, los pistachos podrían contener más sustancias favorables para nuestro sistema nervioso. Concretamente, este fruto seco es una gran fuente de dos compuestos muy la luteína y la zeaxantina.

La luteína y la zeantaxina son carotenoides, dos tipos de pigmentos presentes también en frutos y verduras rojos y naranjas, como las zanahorias o los pimientos. Coincidentemente, estos dos tipos específicos de carotenoides representan el 77% del total del contenido de carotenoides de nuestro cerebro, y juegan un papel en determinadas funciones de la función cerebral.

No en vano, un trabajo publicado en la prestigiosa revista Frontiers in Nutrition concluyó que las dietas ricas en carotenoides se asocian con una mejor memoria y rendimiento cognitivo, así como con un menor riesgo de padecer depresión.

Beneficios cardiovasculares

No podemos dejar de lado el hecho de que los pistachos resultan altamente beneficiosos tanto para la regulación de la presión arterial como de los niveles de colesterol y de azúcar en sangre, lo que redunda en un menor riesgo de problemas cerebrales relacionados con la salud cardiovascular y metabólica como el ictus o la demencia vascular.

Por ejemplo, una revisión de la literatura publicada en el medio especializado Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews en 2020 halló que las intervenciones basadas en el consumo de pistachos reducían significativamente los niveles de glucosa en sangre en ayunas y la resistencia a la insulina en personas con diabetes.

Similarmente, otro trabajo del mismo tipo publicado el mismo año en The American Journal of Clinical Nutrition encontró que las dietas enriquecidas con pistachos eran más efectivas que las enriquecidas con otros frutos secos a la hora de reducir los niveles de colesterol total, colesterol LDL (coloquialmente, 'colesterol malo') y triglicéridos.

Precauciones y moderación

Eso sí, aunque los pistachos son un alimento saludable para la gran mayoría de las personas, no está de más tener en cuenta algunas cuestiones a la hora de incorporarlos de manera prominente a nuestra dieta.

Por una parte, y como sucede con cualquier otro alimento por saludable que sea, siempre hay que recordar que es más importante llevar una dieta saludable y equilibrada que comer habitualmente ningún alimento concreto. Por otra, los pistachos, especialmente cuando se consumen salados o tostados, pueden contener altas cantidades de sodio, por lo que las personas con contraindicaciones sobre el consumo de sal (sobre todo hipertensión o problemas renales) deben moderar su ingesta o buscar las preparaciones con menor concentración de sodio.

Finalmente, las personas alérgicas a frutos secos de árbol pueden sufrir reacciones graves con el consumo de pistachos y por tanto deben evitarlos (y cualquier alimento que los contenga o se elabore a partir de ellos).

Referencias

