La estricta dieta a la que se podría estar sometiendo Tamara Falcó antes de su boda y el riesgo de sufrir el efecto rebote

Tras varias idas y venidas, Tamara Falcó ya tiene vestido de novia bajo la popular firma de Carolina Herrera en New York para celebrar su boda con Iñigo Onieva el próximo 8 de julio. Sin embargo, esa no ha sido la única polémica alrededor del evento nupcial del año protagonizado por hija de la hija de la socialité Isabel Preysler. Las últimas informaciones reveladas por Sálvame aseguran de que la marquesa de Griñón se podría estar sometiendo a una dieta estricta en la que debe dejar de comer alimentos sólidos durante un tiempo determinado y bajo supervisión médica a escasas semanas de su boda.

El objetivo de esta ya habitual del papel couché no sería otro que perder diez kilogramos en menos de tres semanas. Sin embargo, a principios de este mes de junio, la colaboradora de la tertulia de actualidad del popular de televisión, 'El Hormiguero', lo desmintió. Fue el presentador Pablo Motos el que le preguntó por las críticas sufridas tras su aumento de peso, y la colaboradora contestó que "están todo el día diciéndome que si voy a perder diez kilos antes de mi boda y yo siempre respondo: piérdalos usted. Si el traje me lo están haciendo a medida, ¿por qué tengo que perder diez kilos, porque a algunos les apetece? ¡Pues no!", remató la madrileña.

Eso sí, la novia de 41 años, confesó que lo único que hará llegado el día es una dieta détox, como las que sigue todos los veranos, pero nada de internarse en un balneario adelgazante. No obstante, no es la primera vez que la protagonista de la serie de Netflix 'Tamara Falcó: La marquesa' ha sido el blanco de comentarios feroces acerca de cómo se ve su silueta. Sin embargo, en su momento fue ella misma la encargada de dejar constancia de que las constantes subidas y bajadas de peso que sufre se deben a un problema médico, lo que se acelera con el estrés. Se trata de un hipotiroidismo diagnosticado que había cambiado su cuerpo y que también cambió su vida.

Tamara Falcó antes y después Canva.com

La dieta a la que se estaría sometiendo Tamara Falcó

Las averiguaciones reveladas por Sálvame aseguran que Tamara podría estar reclutada en una clínica marbellí especializada en la pérdida de peso con el fin de adelgazar alrededor de diez kilos en tres semanas antes de pisar el altar. El coste de una habitación de unas 20 noches es de 14.00 euros. El régimen alimenticio es bastante estricto y se empieza por una analítica de sangre y una limpieza del cuerpo con sales laxantes.

Durante los siguientes dieciséis días solamente se estaría alimentando de zumos y caldos vegetales, siempre en un entorno controlado y con supervisión médica. Se remata con un retorno de cuatro días a comer alimentos sólidos con muy bajas calorías.

Efecto rebote: ¿por qué se produce tras una dieta extrema?

El temido efecto rebote se produce tras realizar una dieta de choque o hipocalórica, según explican desde el Instituto de Ciencias de la Salud y Actividad Física, y se produce por tres factores esencialmente: disminución en la síntesis de hormonas tiroideas, pérdida de masa muscular e incurrir en excesos de carbohidratos y grasas tras la dieta.

Las consecuencias de sufrir uno o varios efectos rebote a lo largo de la vida pasan por la pérdida de fuerza muscular, deshidratación y desequilibrio de electrólitos, sensación de fatiga crónica o, incluso, problemas cardiovasculares. Más que el efecto rebote en sí mismo, es la drástica pérdida de peso que puede producirlo, la que puede generar graves problemas de salud, si no tiene un control de los profesionales.

Claves para evitar el efecto 'yo-yo'

Lo recomendable es perder de medio a un kilogramo por semana, lo que dependerá de la necesidad particular de cada uno, con una dieta realizada por un profesional y de forma controlada", apuntan en Instituto ISAF. Además, apuntan que es fundamental que, tras el proceso de pérdida de grasa, se lleve a cabo una dieta de mantenimiento amoldada a los gustos de la persona con mayor aporte energético.

Por otra parte, realizar algunas sesiones de ejercicio físico a la semana e instaurarlas como hábito de vida es la mejor opción para mantenerse, tal y como cuentan en el Instituto de Ciencias de la Salud y Actividad Física. El objetivo, en definitiva, es el cambio de hábitos, ya que no se puede estar toda la vida haciendo dieta e instauran un estilo de vida saludable.