¿Cuánto peso se puede aumentar durante el embarazo según el IMC?

Acudir a las citas médicas durante el embarazo tiene una parte importante como es la del control del peso de la madre. ¿Por qué esto se tiene que hacer? La razón está en que ganar peso de manera descontrolada puede aumentar el riesgo de problemas obstétricos, tal y como explican en el artículo Gestación en la mujer obesa: consideraciones especiales.

Sufrir un parto pretérmino o instrumentado, hemorragia en el posparto o diabetes gestacional son algunas de las consecuencias que puede tener subir demasiado de peso durante el embarazo. Pero, hay madres que dicen que lo normal es coger entre 10 y 12 kilos. Sin embargo, lo correcto es tener en cuenta el Índice de Masa Corporal (IMC) para calcular esto mucho mejor.

¿Qué es lo que influye en el aumento de peso?

En el embarazo no solo se gana peso por comer más o tener antojos, sino que existen otras variables. Por ejemplo, está el propio peso del bebé. Pero, también, los pechos que aumentan de tamaño, la retención de líquidos, la placenta... Las mujeres embarazadas llevan a un bebé en su vientre y su cuerpo se prepara para alimentarlo tanto ahora como cuando nazca.

Por todo esto, toda mujer en el embarazo aumenta de peso aunque cuide al máximo su dieta. Pero siempre hay que tener en cuenta el IMC que presentaba antes del embarazo para calcular, de la forma más exacta posible, cuál es su límite para no coger un exceso de peso que afecte al bebé.

Con un IMC bajo se puede llegar hasta los 12 kilos

El doctor Andrés Pons, ginecólogo y obstetra de la Clínica Condes, explica que "una mujer que se encuentre bajo peso debería acercarse a los 12 kilos". Para ello, se debe calcular el IMC que siempre será el peso en kilogramos dividido entre la altura en metros al cuadrado. Esto nos dará un resultado.

Para no tener que calcular a mano, la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), pone a disposición de todos los usuarios una calculadora online en la que solo hay que introducir el peso y la altura. Así, una mujer que pesa 53 kilos y mide 1,70 metros, tendrá un IMC de 18,34 que se considera bajo peso. En estos casos, hay más margen para engordar en el embarazo, hasta los 12 kilos.

¿Qué pasa con las mujeres embarazadas con un IMC alto?

Una mujer embarazada que midiese 1,70 metros tendría un IMC alto si su peso fuese de 73 kilos. Esto se debe a que el IMC arrojaría un resultado de 25,26 que se consideraría sobrepeso en grado I. En estas circunstancias el embarazo no puede aumentar el peso en 12 kilos más porque, entonces, la mujer estaría cerca de la obesidad.

Como es inevitable aumentar de peso durante el embarazo, el doctor Andrés Pons aconseja que en estos casos no se superen los 7 kilos. Para ello, hay que mantener una dieta adecuada, no saltarse comidas, no abusar de los alimentos ultraprocesados y hacer algo de ejercicio (caminar un poco cada día).

Mantener un adecuado peso en el embarazo es fundamental para prevenir que la diabetes gestacional aparezca o que la hipertensión también afecte a la salud. Todo esto puede poner en riesgo al bebé, por lo que conviene seguir las indicaciones del médico, comer mejor y aumentar el número de comidas si es necesario para evitar tener hambre y caer en los atracones.