Una nueva técnica puede acabar con el cáncer de próstata dos veces más rápido que ahora

Los pacientes con cáncer de próstata podrían curarse en menos de dos semanas gracias a una nueva técnica de radioterapia de alta velocidad, que reduce a la mitad el tiempo del tratamiento estándar.

Investigadores de The Royal Marsden NHS Foundation Trust y The Institute of Cancer Research del Reino Unido han descubierto que la cantidad habitual de radiación para tratar el cáncer de próstata, administrada en pequeñas dosis durante aproximadamente 20 sesiones en un mes, se puede administrar de manera segura en solo cinco grandes dosis durante siete o catorce días.

La doctora Alison Tree, líder del estudio y oncóloga clínica consultora en The Royal Marsden, dijo que la nueva técnica había mostrado "resultados muy prometedores" con pocos efectos secundarios", tal y como recoge el Daily Mail.

"'Nuestro objetivo era comprender si podíamos aumentar de manera segura la dosis de radiación dirigida por día, lo que nos permite reducir la cantidad de tratamientos requeridos", explica la doctora.

'Esto es ideal para los pacientes, ya que pasan menos tiempo en el hospital y comienzan su recuperación antes. También es bueno para los médicos, ya que puede liberar recursos hospitalarios y permitir que más pacientes reciban tratamiento antes", dijo Tree.

"Queríamos medir si esto se podía hacer sin cambiar el nivel de efectos secundarios que vemos con la radioterapia de próstata estándar. Nuestros datos muestran que la radioterapia de próstata potencialmente curativa se puede administrar con muy pocos efectos secundarios para los pacientes en cuestión de días", añade.

Lo que se hacía hasta ahora y qué cambia la nueva técnica

Una opción para los pacientes es la cirugía para extirpar la próstata, pero deja a muchos hombres con disfunción eréctil e incontinencia urinaria. Otro tratamiento es la radioterapia, que consiste en tratar en la próstata con rayos X que pueden destruir las células tumorales, pero existen ventajas y desventajas.

La radiación puede afectar el intestino y el recto, que se encuentran junto a la próstata, dañando los nervios y los músculos que controlan cuando los hombres van al baño. Esto puede provocar incontinencia intestinal.

Para reducir la gravedad de los efectos secundarios, por ahora recomienda que la radioterapia se distribuya en al menos 20 dosis, mientras que muchos médicos optan por extenderla a 32 dosis aún más pequeñas.

Pero esto pronto podría reducirse a solo cinco sesiones en tan solo siete días si se adopta la nueva técnica, llamada radioterapia corporal estereotáxica. Permite a los médicos apuntar a los tumores con una precisión "submilimétrica". Debido a que es tan preciso, se pueden administrar dosis mucho más altas de radiación sin la preocupación de que también dañen los órganos circundantes.

Los resultados de un estudio global de dos años para investigar la radioterapia corporal estereotáctica encontraron que el 99% de los pacientes que se sometieron al tratamiento de alta intensidad estaban libres de efectos secundarios graves, mientras que el 90% experimentó solo síntomas menores, como problemas al orinar.

Se reclutó a casi 900 pacientes para el ensayo, financiado por The Royal Marsden Cancer Charity. La mitad de ellos fue tratada con la nueva técnica mientras que el resto recibió radioterapia estándar. Se demostró que el nuevo tratamiento es igualmente eficaz para destruir las células cancerosas y reducir el riesgo de que la enfermedad regrese: nueve de cada diez pacientes en ambos grupos del ensayo cuyo cáncer se clasificó como de riesgo intermedio o menor no requirió tratamiento adicional.