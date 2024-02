Wokefishing, una nueva técnica tóxica para ligar que puede afectar a la salud mental

Encontrar el amor no siempre es tarea sencilla, conocer a una persona por la que sientas atracción, que exista una conexión y que ambas sean recíprocas no pasa todos los días, por eso no es raro que, quienes buscan una relación, acaben recurriendo a las aplicaciones. Esto se ha convertido en algo cada vez más común, de hecho, 4 millones de personas en España lo hacen, lo que supone el 8% de la población, tal y como confirma un estudio realizado por GfK DAM.

Esto hace que la manera de conocerse sea distinta, un primer vistazo y una descripción más o menos concreta se convierten en el primer paso. Desde ese momento, toca conocerse un poco mejor, conversar y sacar temas para descubrir los puntos en común y las discordancias. Si todo cuadra, nada mejor que quedar en persona y ver hacia dónde va la relación. Sin embargo, en estos casos, toca confiar en lo que nos diga la otra persona, no existe un amigo común que nos confirme si lo que nos están contando es cierto, lo que puede provocar que algunas personas solo dejen ver una parte de su personalidad, la que saben que encaja. También que mientan deliberadamente.

Wokefishing: en qué consiste esta técnica para ligar

Este término nació gracias a un artículo de la periodista Serena Smith en la revista Vice y con él hacía referencia a una técnica para ligar que se podría considerar tóxica. Se basa en el término catfishing, que se emplea para señalar a esas personas que se hacen pasar por otras para poder llamar la atención de quien les interesa. En este sentido, wokefishing usa el final del término, pero sustituye el principio por ‘woke’ añadiendo un significado más concreto a esta práctica.

Esta técnica lo que hace es emplear las ideas políticas para atraer a la otra persona, mostrándose más progresista y avanzado de lo que se es realidad, justo a lo que hace referencia con el término woke que originalmente se empleaba para designar a quienes estaban alerta frente al racismo, pero después se fue ampliando hacia cuestiones de feminismo, desigualdad social, género u orientación sexual. Se usa aplicado a movimientos más progresistas y de izquierdas.

Así, quienes emplean en wokefishing están dando una imagen de sí mismos que no es la real, mostrándose más abiertos de mente de lo que son en realidad. Una mentira, al fin y al cabo, que no podrán mantener demasiado tiempo. Construyen un personaje, se cubren con una máscara, pero tarde o temprano esta se cae, dejando a la vista su verdadera forma de pensar. Esto puede suceder pronto, rompiendo las ilusiones puestas en una posible relación, pero también puede ser un engaño que se alargue en el tiempo, lo que puede sentirse como una humillación para quien se lo creyó.

Esas personas se sienten manipuladas porque este tipo de acciones dañan la confianza y la salud mental de otro ser humano. Habitualmente este tipo de técnicas son empleadas para conseguir una pareja sexual, por lo que quien la ha sufrido tiende a sentirse utilizada. Las consecuencias son mayores cuanto más afecto se siente por la persona que engaña, se cuestionan a sí mismas por haberse dejado engañar y por no haber escogido correctamente, se produce una combinación de ira y vergüenza.

Al final, esta técnica se basa en la manipulación y la mentira, lo que tiene un elevado coste para la salud mental de la víctima.

Cómo protegerse ante el wokefishing

Como casi siempre sucede cuando nos enfrentamos a una situación que desconocemos, partir con cierta desconfianza puede jugar a nuestro favor, sobre todo online. Que surjan temas políticos en la conversación puede ser una señal de alerta que nos ayude estar pendientes de las respuestas, para saber si hay sinceridad en sus palabras. Evita dar confianza excesiva o demasiados detalles sobre tu vida, por lo menos al principio de la conversación.

Mantener conversaciones sobre temas políticos y sociales cuando la otra persona saca el tema puede ayudarnos a saber hasta qué punto está implicado o es un discurso vacío. La mejor protección frente a este tipo de comportamientos en la cautela.

