Miedo a la resonancia magnética: consejos, claves y alternativas para personas claustrofóbicas

Cada cual tiene sus miedos y no todo el mundo es capaz de superar los suyos para poder afrontar una situación inevitable. Esto es lo que les sucede a muchas personas con claustrofobia cuando tienen que enfrentarse a una resonancia magnética, una prueba médica necesaria para ciertos diagnósticos para la que es necesario permanecer quieto y un espacio estrecho.

La resonancia magnética es una prueba no invasiva e indolora, pero eso no quiere decir que sea sencillo enfrentarse a ella. En general, quienes tienen que someterse a esta prueba ya lo hacen con cierto nerviosismo, sobre todo ante los resultados que se puedan obtener, pero la máquina en la que se realiza, una especie de tubo estrecho, no ayuda demasiado a mantener la calma en ciertos casos.

A través de esta prueba, el médico puede examinar los órganos, los tejidos y el sistema esquelético y sobre todo se utiliza para captar imágenes del cerebro y de la médula espinal. Antes de una resonancia es habitual tener que pasar algunas horas en ayunas y, justo antes de hacerla, es necesario desprenderse de objetos de metal, como joyas, que puedan llevarse.

Durante la prueba, el paciente se tumba en una camilla que se introduce en un tubo angosto abierto por ambos lados; en algunos casos es necesario aplicar un contraste, que se inyecta a través de una vía. Se suelen escuchar ruidos fuertes, procedentes de la propia máquina mientras funciona, y puede durar entre 15 minutos y más de una hora.

La mayoría de las personas pasan la prueba sin problemas, pero la estrechez del espacio sumado a la duración de la misma hace que no sea tan sencillo para quienes tienen miedo a los espacios cerrados.

Que hacer para estar tranquilo en una resonancia

Si no hay más remedio que enfrentarse a esta prueba, mejor hacerlo de un modo que no sume ansiedad al paciente, por eso es importante consultar todas las dudas que podamos tener con el equipo médico. En muchas ocasiones, saber a qué nos enfrentamos hace que el temor sea menor.

Para quienes sienten angustia o ansiedad ante la idea de estar inmóvil en un espacio tan cerrado, pueden solicitar un sedante suave antes de hacer la prueba, aunque esto dependerá del médico y, sobre todo, del paciente, no todo el mundo puede tomar este tipo de medicación, en algunos casos tienen contraindicaciones.

Otra opción es buscar un lugar en el que tengas máquinas de resonancia abiertas. Aunque al principio las primeras máquinas abiertas tenían menos precisión, y todavía sigue siendo así, eso es algo en los que se ha ido trabajando con el tiempo para que pueda obtenerse un diagnóstico con ambos moldeos por igual.

Trucos para aguantar la resonancia

Si ninguna de las opciones anteriores es posible, todavía hay algunas cosas que el paciente puede hacer para intentar calmar su mente y mantenerse lo más tranquilo posible. Aunque suene a consejo para todo, respirar puede ser la clave, sobre todo si lo hacemos de un modo consciente, fijando nuestra atención en ello y en nada más.

En estos casos, quienes practican la meditación tienen ventaja, porque tienen estos puntos más trabajados. Las técnicas de visualización son también eficaces, así como la oración, rezar puede ayudarnos a calmar la mente.

No es mala idea apoyar la cabeza sobre una almohada, para hacer que la experiencia sea un poco más confortable, y mantener los ojos cerrados también ayuda. En algunos casos incluso se recomienda cubrir la cabeza con una manta, lo que además protegerá del frío que suele hacer en esas salas.

Mantener la calma, respirar y tener los ojos cerrados podría ser un buen resumen de los mejores trucos a poner en práctica.

