Regresa la amenaza del sarampión a Europa: así es como se contagia

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud advertía de que los casos de sarampión se han multiplicado por 30 en el continente europeo respecto a los detectados en 2022. Este crecimiento ha llevado incluso a países como Rumanía a declarar la epidemia nacional.

Este incremento en la incidencia, acusa el organismo, se debe al retroceso de la cobertura vacunal en todo el mundo entre los años 2020 y 2022. Si tenemos en cuenta que se trata de una patología extremadamente contagiosa, es más importante que nunca asegurarnos de que estamos adecuadamente inmunizados frente a la infección.

¿Cómo se contagia?

Tal y como explica la prestigiosa Clinica Mayo (Estados Unidos) en su portal web, el sarampión es una enfermedad enormemente contagiosa que se transmite principalmente por vía aérea. El virus se encuentra en las vías respiratorias altas (nariz y garganta) de las personas, y cuando estas estornudan, se dispersan gotitas en el aire que contienen partículas virales; las personas cercanas pueden inhalarlas y contraer la enfermedad.

Similarmente, estas gotitas pueden depositarse en superficies cercanas: si nos tocamos la boca o la nariz tras tocar una superficie infectada, también es posible contraer el virus.

Se estima que hasta el 90% de las personas que no cuentan con inmunidad natural a la enfermedad (por haberla superado previamente) o que no se han vacunado desarrollan la infección cuando se exponen a una persona afectada por la enfermedad.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas del sarampión suelen aparecer en un período de entre 10 y 14 días después de contraer el virus, y generalmente incluyen:

Fiebre

Tos seca

Goteo de la nariz

Dolor de garganta

Ojos inflamados

Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca

Sarpullido de manchas grandes y planas que se mezclan entre sí.

Eso sí, la aparición de los síntomas no delimita el período en el que las personas con el virus pueden contagiarlo. Más al contrario, se cree que el intervalo en el que una persona transmite el virus es el que transcurre desde los cuatro días anteriores al sarpullido hasta los cuatro días posteriores, con lo que a menudo resulta complicado aislar a los portadores para evitar el contagio de la enfermedad.

Referencias

OMS (2023). A 30-fold rise of measles cases in 2023 in the WHO European Region warrants urgent action. Consultado online en https://www.who.int/europe/news/item/14-12-2023-a-30-fold-rise-of-measles-cases-in-2023-in-the-who-european-region-warrants-urgent-action el 29 de enero de 2024.

Mayo Clinic. Sarampión. Consultado online en https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/measles/symptoms-causes/syc-20374857 el 29 de enero de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.