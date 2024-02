Qué pasa si se deja de tomar Ozempic, el medicamento para adelgazar

Ozempic es el nombre comercial que recibe un medicamento inyectable denominado semaglutida, y que está indicado para tratar la diabetes tipo 2. Hasta ahí, todo correcto. Lo malo es que, en cuanto empezaron a saberse sus efectos inmediatos y 'fáciles' sobre la pérdida de peso, el mercado se amplió a personas sin problemas de azúcar que sólo querían adelgazar.

El medicamento parece haberse manifestado efectivo en la pérdida de peso, pero lo que muchos no saben es qué sucede realmente cuando se está administrando a través de su pluma inyectable y, por lo que sea, la persona decide dejar de hacerlo. Al fin y al cabo, es un fármaco y no debe tomarse a la ligera.

Para descubrir cuáles son las consecuencias, 20minutos ha entrevistado al doctor Carlos Miranda, responsable del Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

En busca del peso perdido…

Lo primero que hay que decir alto y claro es que nunca deben tomarse medicamentos sin la supervisión de un médico, que es quien debe valorar la idoneidad de su administración, con los pros y los contras, puesto que puede ser peligroso sin un estudio completo previo.

Si se abandona el tratamiento y se vuelve a los hábitos de vida anteriores, se recuperará el peso en poco tiempo. Getty Images/iStockphoto

"Si se deja de inyectar Ozempic, y se suspende el tratamiento después de haber perdido un determinado peso, al regresar a los hábitos de siempre, al sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, etc… lo que se conseguirá, en un breve periodo de tiempo, es la recuperación de ese peso perdido, e incluso una ganancia extra", explica el doctor Miranda.

Parece demostrado, pues, que tiene lugar una especie de efecto rebote, por el que el organismo recupera el tiempo y los kilos perdidos en apenas unos meses.

"Cuando has conseguido eliminar en torno a un 10 o un 15% del peso corporal, lo que no puedes hacer es regresar a los hábitos que te llevaron a esa obesidad severa, sin inyectar el medicamento, porque todo volverá al punto de partida".

¿Y si realmente lo necesito porque tengo diabetes tipo 2?

Aunque para la diabetes tipo 1 no es útil, para los pacientes con la tipo 2, la semaglutida es un medicamento eficaz. Por eso, si el mercado lo consume sin padecer esta enfermedad, se puede producir (y de hecho ha sucedido) un desabastecimiento.

Ozempic se inyecta una vez a la semana a través de una pluma. Getty Images

En palabras del especialista, "se ha producido desabastecimiento durante mucho tiempo. Eso sí, las farmacias priorizan dispensar este fármaco inyectable a los pacientes con diabetes, dispensando Ozempic en último lugar a las personas que van con una receta privada".

Novo Nordisk, que es el fabricante, recomienda en casos de desabastecimiento en puntos de venta concretos pasar a Ozempic oral, que se llama rybelsus. "Pero claro, no es lo mismo, porque es una pastilla diaria, en ayunas, tiene que se siempre por la mañana, no puedes tomar nada durante la siguiente media hora… y eso no es lo mismo que un pinchacito semanal y te olvidas", añade el doctor.

Así actúa Ozempic en la diabetes tipo 2

Ozempic trabaja según la capacidad que tenga nuestro cuerpo para reducir el nivel de azúcar en la sangre. Este medicamento ayuda al organismo a liberar su propia insulina, y está diseñado para responder cuando el nivel de azúcar en la sangre aumenta.

Ozempic, en casos de diabetes tipo 2, hace que el páncreas libere más insulina y bajen los niveles de azúcar en sangre. Getty Images

Este inyectable para tratar la diabetes tipo 2 reduce la velocidad en que los alimentos salen del estómago, ayudando a reducir la cantidad de azúcar liberada por el hígado y, cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto, aumentando la cantidad de insulina liberada por el páncreas.

Como explica su prospecto, Ozempic se usa para tratar a adultos (a partir de los 18 años de edad) con diabetes tipo 2 cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes. No tiene nada que ver con la insulina, por eso no es eficaz en la diabetes tipo 1.

