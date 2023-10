¿Qué pasa si como jamón y no sabía que estaba embarazada?

Uno de los alimentos más típicos de la gastronomía de España es el jamón, también es uno de los primeros alimentos que se tacha de la lista de ‘permitidos’ cuando alguien descubre que está en estado de buena esperanza. También suele eliminarse el alcohol y la cafeína, así como otros productos que tampoco son buenos, como el tabaco, pero, ¿qué pasa con el tiempo transcurrido entre quedarse embarazada y saberlo?

Muchas mujeres no son conscientes de estar embarazadas hasta pasado un tiempo, lo que hace que no modifiquen algunos de sus hábitos, como desayunar con un café o comer jamón. Esto último suele hacer sonar todas las alarmas, porque el consumo de carnes crudas está contraindicado, debido al riesgo de contagiarse de toxoplasmosis, lo que podría provocar un aborto espontáneo o daños cerebrales en el bebe.

Toxoplasmosis: qué es

La carne cruda puede transmitir la toxoplasmosis. . Pixabay / jhusemannde

La toxoplasmosis es una infección que está causada por el parásito Toxoplasma gondii, es habitual contagiarse al comer carne poco cocinada, pero también puede suceder por estar en contacto con heces de gato. La mayoría de las personas que se infectan no presentan síntomas ni necesitan tratamiento, otras tienen síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, sarpullidos en la piel e inflamación de los ganglios linfáticos.

Sí que puede afectar de un modo más grave a bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados. En el caso de las mujeres embarazadas, puede provocar un aborto espontáneo o defectos congénitos. Durante el embarazo, la madre puede transmitírselo al bebé, lo que se conoce como toxoplasmosis congénita.

Es en los primeros meses de embarazo cuando hay que tener más cuidado, porque la enfermedad puede ser más grave. Algunos bebés con toxoplasmosis pueden presentar un cuadro grave de la enfermedad nada más nacer o durante la infancia, con síntomas como hidrocefalia -o exceso de líquido dentro o alrededor del cerebro-, infecciones oculares graves, irregularidades en los tejidos del cerebro o agrandamiento del hígado o bazo.

También pueden aparecer problemas más adelante en la infancia o la adolescencia, con problemas en el desarrollo de habilidades motrices, problemas de razonamiento y aprendizaje o retrasos en el crecimiento, pérdida auditiva o pubertad precoz, entre otros.

Para evitar contagiarse de esta enfermedad hay algunas cosas que podemos hacer, como evitar comer carne cruda o frutas y verduras sin lavar correctamente, no comer marisco crudo, lavar bien todos los utensilios de cocina… En cualquier caso, si existen dudas de haber estado expuesto al parásito, lo mejor es ponerse en manos de los profesionales médicos, que no solo pueden aconsejar, también hacer las pruebas necesarias para saber si ha sido así.

¿Se puede comer jamón durante el embarazo?

Los riesgos de comer jamón durante el embarazo. Pexels

La respuesta corta es sí, aunque como tantas veces en la vida, esta respuesta también tiene matices y ‘peros’. Sí, se puede comer jamón durante el embarazo, pero siempre y cuando tenga más de 18 meses de curación y cumpla con los controles de calidad que así lo certifiquen, según estudios del Centro de Investigación Agroalimentaria (CICAP).

Así las cosas, parece que se puede comer jamón, pero no cualquiera, hay que seleccionar el adecuado, como el jamón ibérico, que se cura por más de 24 meses. Si has comido jamón antes de saber que estabas embazada y no era completamente seguro, lo mejor es ir al médico.

Sí que conviene evitar consumir los embutidos caseros, así como todo aquel jamón que no tengamos claro si viene de un sitio de confianza. En cualquier caso, conviene que persona gestante se sienta segura y si consumir jamón, aunque sea ibérico, puede causarle nerviosismo, lo mejor es no consumirlo, evitando posibles dudas que causen más preocupación que alegría.

Referencias

