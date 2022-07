En España, la artrosis ya es la primera enfermedad de las articulaciones, afectando a más de 7 millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud OMS, el 28 % de los mayores de 60 años tiene artrosis y en el 80% de los casos causa una limitación de sus movimientos. ¿Cómo prevenir esta dolencia para retrasar su aparición y qué trabajo pueden realizar las personas mayores para mitigar sus síntomas? De todo ello hablamos con Juan Cartagena, confundador de Rosita Longevity, la app para mejorar la calidad de vida a los mayores de 60 años que se define como “una entrenadora de longevidad, que a través de una aplicación móvil te va a guiar para que puedas vivir muchos más años con salud y energía” y que cuenta con un plan guiado por diferentes expertos profesionales médicos, fisioterapeutas, entrenadores, nutricionistas y psicólogos.

¿Qué causa ese dolor?Se trata de una degeneración del cartílago que recubre los extremos óseos. Es una zona avascular, que no tiene irrigación y que se nutre de líquido sinovial. Con la edad se generan desequilibrios, el cartílago no se nutre bien y se deteriora. Es como si le quitásemos la primera capa al hueso. Al desaparecer este queda descubierto y genera inflamación constante, lo que reduce la movilidad y a su vez provoca que el líquido fluya menos, generando un bucle.

¿Cuáles son los síntomas reales y cómo limita la calidad de vida? Si no se aborda a tiempo, ¿qué tipo de complicaciones puede producir?Sobre todo se traduce en dolor, un dolor que sientes todo el día todos los días. Esto tiene un efecto limitante en la calidad de vida y es el sedentarismo. Como me duele, no salgo. Y al no salir o no querer salir solo, pierdo masa muscular, aumenta mi riesgo de caídas, y las caídas son el inicio del riesgo de dependencia en forma de sarcopenia y fragilidad.



El problema es que las enfermedades crónicas son lentas. Si hoy te fracturas el brazo, vas al traumatólogo de forma inmediata. Sin embargo la artrosis, la diabetes, el alzheimer son muy lentos, y parece que nunca es hora de empezar a cuidarse o de ir al médico. Es importante romper ese círculo vicioso, y no podemos esperar a los 80 años para actuar. Tenemos que considerar el dolor algo más que una molestia, pensar en ello como una enfermedad que hay que cuidar de verdad desde los 60 años, en cuanto lo empezamos a notar y todavía nos queda mucho cartílago.