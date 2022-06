Mitos y verdades sobre la donación de sangre: ¿tengo que ir en ayunas? ¿Se puede donar con la regla? 

El 14 de junio se celebra el Día Mundial del donante de sangre, una fecha para agradecer la solidaridad de todos aquellos que donan su sangre para salvar vidas y para recordar la importancia de seguir haciéndolo. Este año el lema es “Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas” para llamar la atención sobre el papel que desempeñan las donaciones voluntarias y no remuneradas (DVNR) para mejorar la solidaridad y la salud dentro de las comunidades.

Aunque en España las cifras de donaciones son bastante altas, pues según datos del Ministerio de Sanidad se llevaron a cabo 1,7 millones de donaciones, las autoridades recuerdan la importante de seguir haciéndolo, especialmente en verano, cuando las donaciones descienden. Muchas personas son reacias a donar porque en torno a la donación de sangre todavía existen algunos mitos. Desmentimos los más comunes.

Si tienes un piercing o un tatuaje, no puedes donar sangre

Depende. Si te acabas de hacer un piercing o un tatuaje no puedes donar sangre, pero solo por un periodo de tiempo determinado. Después de cuatro meses, puedes donar con tranquilidad si cumples el resto de los requisitos.

Solo se puede donar una vez al año

Falso. Dependiendo de tu sexo, puedes donar más o menos, pero en cualquier caso es más de una vez al año. Las mujeres pueden donar cada cuatro meses y los hombres cada tres.

Tengo la regla, no puedo donar

Falso. Es otro mito pues extendido pensar puede ser peligroso donar con la menstruación por un mayor riesgo de anemia, pero no es así, pues con la menstruación se expulsa muy poca sangre en relación con la que se dona. Siempre y cuando la mujer se encuentre bien y tenga buenos niveles de hemoglobina, no hay problema,

Para donar sangre hay que ir en ayunas

Falso. De hecho, recomiendan haber comido para evitar mareos. Solo se aconseja no haber ingerido comidas ricas en grasas dos horas antes, pero no acudir en ayunas.

Las personas con diabetes e hipertensión no pueden donar sangre

Depende. Hay excepciones, pero, en general, en personas hipertensas o con diabetes, si sus niveles están controlados, no tienen prohibido donar sangre. En el caso de las personas con diabetes no deben de ser insulinodependientes.

Donar sangre engorda o adelgaza

Falso. Ni una cosa ni la otra. Hay gente que piensa que para reponer la sangre perdida hay que comer de más en los días siguientes, y eso nos hará engordar. La sangre que se extrae está formada principalmente por agua y el líquido se repone rápidamente tras la donación, el plasma completo durante las 24 horas siguientes y otras sustancias como los glóbulos rojos se reponen en unas 8 semanas sin hacer nada extra, solo con la alimentación habitual. Por este mismo motivo, donar sangre tampoco adelgaza.

Puedo infectarme de alguna enfermedad si dono sangre

Falso. Los donantes no pueden contraer ninguna enfermedad, pues todo el material que se usa (jeringas, agujas, etc.) es estéril y desechable. Donar sangre es seguro tanto para el que done como para el la recibe, pues además de los tests previos realizado al donante antes de la extracción, la sangre se analiza antes de transferirla.

Los vegetarianos no pueden donar sangre

Falso. Hay gente que aún piensa que, puesto que los vegetarianos no comen carne, pueden tener anemia y, por tanto, no pueden donar sangre. Efectivamente, una persona con anemia no puede donar sangre por su propia seguridad, pero no comer carne u otros alimentos de origen animal no implica tener anemia si se lleva una alimentación adecuada. Por tanto, el mero hecho de ser vegetariano no impide ser donante.

Tomando medicamentos, no te dejan donar

Depende. Dependerá del motivo por el que se está tomando el medicamento, pero la inmensa mayoría de los medicamentos comunes, como antiinflamatorios, analgésicos, anticonceptivos, antihistamínicos, etc., son perfectamente compatibles con la donación de sangre. Generalmente excluyen para la donación los medicamentos que se consideran teratógenos, como algunas hormonas, tratamiento del acné, antibióticos, anticoagulantes, etc.

Tengo covid, no puedo donar

Verdad. No se puede donar si tenemos una infección activa, ya sea de covid o cualquier otra. En el caso del coronavirus, basta con que hayan pasado siete días sin síntomas para poder donar con normalidad.

Nunca podré donar si he tenido hepatitis de niño

Depende. En el caso de haber tenido Hepatitis A sí se puede donar, pero nunca en caso de que la hepatitis fuera B o C.

He fumado y bebido, no puedo ser donante

Depende. Consumir tabaco antes de la donación no influye. Después, se recomienda esperar al menos dos horas para evitar mareos. En cuanto al alcohol, haber bebido antes sí está contraindicado y para beber algo con alcohol después se recomienda esperar también dos horas al menos.

Otras cosas que no permiten donar por un tiempo son: haberse sometido a operaciones menos de seis meses antes, el embarazo, tener conductas sexuales de riesgo en los últimos meses, haber viajado a zonas de riesgo, haberse hecho una endoscopia, algunas vacunas…

En general, puede donar sangre las personas que:

•Tengan entre 18 y 65 años (más si el médico lo permite).

•Pesan 50 kilos o más.

•Están sanos y se encuentran bien.

Ante cualquier duda, acércate al cetro de donación más cercano y te la resolverán.

También puedes visitar la web de la Cruz Roja Donar Sangre.org