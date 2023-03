La rara enfermedad que padece Brad Pitt y que está en auge, según un estudio de Harvard

¿Te cuesta acordarte de las caras de las personas a las que vas conociendo? Lo más probable es simplemente que la memoria visual no sea tu fuerte. Ahora bien, si el problema alcanza tal dimensión como para dificultarte las situaciones sociales, como por cierto contó que le sucede el actor Brad Pitt en una entrevista para el medio GQ el año pasado, puede que padezcas una condición llamada prosopagnosia. Su incidencia, afirma la Universidad de Harvard, va en aumento.

Más común de lo que se creía

Previamente, se consideraba que esta 'ceguera facial' afectaba a entre un 2 y un 2,5% de las personas en todo el mundo. No obstante, un nuevo estudio de la Universidad Norteamericana publicado en el medio especializado Cortex ha encontrado que podría padecerla hasta una de cada 33 personas, lo que supondría un 3,08% de la población.

Hay que tener en cuenta que esta condición no aparece como tal recogida en el principal manual diagnóstico, por lo que no existe una definición clara de la misma. En este trabajo, no obstante, los autores consideran que se define por una imposibilidad para recordar caras que puede provocar que no identifiquemos a personas a las que conocemos o, por el contrario, que creamos haber visto antes a personas que no conocemos. Para que se considere patológica, debe ser tan severa que cause dificultades significativas a la hora de relacionarse socialmente.

Según la Universidad, la patología puede tener tres causas principales. Puede ser adquirida, cuando es el resultado de una lesión cerebral (normalmente, en las regiones temporal u occipital), congénita (causada por anomalías genéticas) o resultado de anormalidades en el desarrollo vital.

Es importante tener en cuenta el alcance que el problema puede llegar a tener. Por ejemplo resultar seriamente perjudicial en el ámbito laboral, en el que llega a imposibilitar relacionarse con clientes o compañeros de trabajo de la manera convencional. También puede afectar a individuos en el espectro de los trastornos autistas, o a personas con enfermedades neurodegenerativas.

Sea como sea, los autores de este trabajo destacan que sus resultados evidencian la necesidad de actualizar los criterios y la consideración clínica de una enfermedad que podría estar afectando a muchas más personas de las que reciben atención médica por ella.

