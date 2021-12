La farmacogenómica, la nanomedicina y la epigenómica, tres áreas clave en la medicina del futuro

Desde hace cuatro años, la Fundación Instituto Roche organiza cada año la Jornada Anticipando la Medicina del Futuro, en la que, de la mano de expertos de ámbito nacional, se analizan algunas de las áreas que marcarán la medicina en un futuro próximo. Este año ha sido el turno de tres áreas de conocimiento incipiente relacionadas con la Medicina Personalizada de Precisión: la farmacogenómica, la nanomedicina y la epigenómica.

Farmacogenómica: prescribir medicamentos según nuestro ADN

La farmacogenética y la farmacogenómica son dos áreas de conocimiento que estudian la posible relación entre la variabilidad genética de cada paciente y la respuesta a los fármacos. Es decir, la respuesta -tanto positiva como negativa- que tendrá un determinado paciente a un fármaco o principio activo en función de su perfil genético. Esto supondrá un importante avance en la medicina personalizada y de precisión, pues permitirá, además de prescribir unos fármacos u otros en función del ADN de cada paciente, crear fármacos más efectivos y la disminución de las posibles reacciones adversas de los medicamentos.

Esto supone, a medio plazo, una optimización de la relación coste-efectividad de los tratamientos. Como aseguró en la Jornada el Dr. Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica y coordinador del Grupo de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago de Compostela, esta ciencia “es uno de los ejemplos más claros de traslación de la medicina personalizada, de uso obligado en la práctica clínica y a los que los pacientes deben de poder acceder de forma equitativa. Debe ser un pilar de cualquier estrategia de medicina personalizada, pues es transversal a toda la medicina y abarca medicamentos utilizados en todo el espectro de patologías”. De hecho, ya se sabe que cerca del 50% de los principios activos tienen indicaciones de biomarcadores farmacogenómicos y “el número de medicamentos con recomendaciones farmacogenéticas aprobados por las agencias reguladoras aumenta de forma imparable”

Nanomedicina: curando y diagnosticando a escala nanométrica

La nanomedicina es la aplicación de la nanotecnología -el conocimiento de los eventos ocurridos a escala nanométrica y el desarrollo de nanomateriales- en el campo de la salud. Se trata de una de las ‘medicinas del futuro’ con mayor proyección, pues son muchas sus potenciales aplicaciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, especialmente cuando las enfermedades se encuentran en un estado poco avanzado -como el cáncer- y en el campo de la medicina regenerativa.

Una de aplicaciones en las que tiene más proyección y está más avanzada es en el diagnóstico, como avanzó Dr. Joaquín Arenas, director del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre: “Por un lado, in vivo con sistemas basados en nanodispositivos biocompatibles y degradables que se introducen en el organismo e identifican y cuantifican biomarcadores que permiten establecer un diagnóstico preciso. Por otro, in vitro, donde no presenta la complicación del uso necesario de nanomateriales biocompatibles y degradables, ya que se realiza sobre muestras de tejidos y fluidos corporales”, ha agregado.

Epigenómica: el control de cómo se expresan nuestros genes

La epigenómica es la ciencia que estudia el conjunto de marcas epigenéticas, que son las modificaciones químicas que se producen en el entorno de la molécula de ADN que, sin modificar su secuencia, regulan la expresión génica, es decir, cómo se expresan estos genes.

Gracias a los hallazgos producidos en los últimos años, se ha demostrado que el epigenoma juega un papel fundamental en el desarrollo de diferentes patologías, como enfermedades cardiovasculares, y no solo en las enfermedades de origen genético. Los campos en los que más avances se esperan son la oncología -en la expresión de genes implicados en el cáncer- y en las enfermedades neurodegenerativas. Se espera que, como asegura el Dr. Pablo Lapunzina, miembro del Observatorio y jefe de grupo de investigación del Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) del IdiPaz, en los próximos años se impulse la traslación de resultados de la investigación al ámbito clínico, como, por ejemplo, el desarrollo de lo que se conoce como ‘epifármacos’.

Los desafíos de la Medicina Personalizada de Precisión

Aunque los avances no llegan todo lo rápido que a investigadores, médicos y pacientes les gustaría, lo cierto es que estas tres ciencias y la Medicina Personalizada de Precisión ya están cada vez más cerca de ser una realidad. Pero para conseguirlo, todavía quedan unos cuantos desafíos que debemos sortear entre todos, pues como advierte Fernando Martín, profesor de Investigación en Salud Digital de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, “su enorme complejidad requiere mayores esfuerzos en capacitación de los ciudadanos, pacientes, profesionales sanitarios, gestores y políticos para entender su potencial impacto y posibles riesgos asociados”. Y esto pasa por “incorporar más personal especializado en aspectos como el consejo genético, la bioinformática, la bioética… “, advierte.

Los avances científicos muestran que la Medicina Personalizada de Precisión es cada vez más una realidad, pero conseguir que sea cuanto antes el presente, la directora gerente de la Fundación Instituto Roche, Consuelo Martín de Dios afirma que “no solo se requiere de la colaboración e implicación de agentes del sistema sanitario, sino que todos tenemos que poner de nuestro granito de arena para hacerlo realidad”.