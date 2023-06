¿Qué es y para qué sirve la kinesiología? Estos son sus beneficios para tratar enfermedades y sus contraindicaciones

Uno de los avisos más habituales de que nuestra salud no atraviesa su mejor momento, y también uno de los que suelen ser más efectivos para buscar un remedio, es el dolor. Según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, en España, un 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor y el 11% lo padece de forma crónica, por lo que no es raro que se busquen soluciones ante estas situaciones.

El dolor es una señal del sistema nervioso que nos indica que algo no va bien, es una sensación desagradable que puede ser agudo o sordo, constante o intermitente, concreto o generalizado… pero en todas las ocasiones resulta molesto y buscamos ponerle fin cuanto antes. Aunque no siempre es curable, hay ciertas formas de tratarlo, que dependerán del tipo de dolor y las causas. Hay tratamientos con medicamentos y otras técnicas que no los emplean.

Kinesiología: ¿qué es y para qué sirve?

Qué es y para qué sirve la kinesiología. PEXELS

La kinesiología estudia los movimientos del cuerpo con la intención de encontrar el origen de los dolores. A través de la manipulación de los músculos de los pacientes, un profesional de esta disciplina podría encontrar el origen de su malestar y así saber cómo debería ser tratado, tanto si este es físico como si es emocional. La kinesiología parte de la premisa de que todo en nuestro cuerpo está conectado, por lo que las emociones influyen también en los dolores físicos que sentimos.

Este es un método terapéutico que se encarga de equilibrar el cuerpo tratando las dolencias de los pacientes. La kinesiología es una terapia manual que estudia los músculos para detectar o prevenir alteraciones o desequilibrios en el paciente, lo que podría influir en su bienestar.

Para evaluar o detectar la causa del problema se emplea un test muscular, en el que se estudia la reacción del cuerpo a diferentes estímulos. Lo que se pretende con esto es que el profesional pueda determinar qué está fallando y así saber qué se necesita para restablecer la salud del paciente. En función de los resultados obtenidos se pondrá en marcha el tratamiento adecuado para conseguir un desbloqueo energético.

Beneficios de la kinesiología y contraindicaciones

A través de la kinesioterapia, un profesional podrá activar nuestro sistema nervioso, pero también articular, logrando una mejora muscular. Se gana flexibilidad, se reducen dolores y puede acelerar la sanación de lesiones. Previene el desgaste articular, mejora la movilidad y también el sistema circulatorio. Además, ayuda a reducir los niveles de estrés y mejora la relajación.

Siempre conviene consultar con especialistas antes de ponerse en manos de un kinesiólogo, para asegurarse de que no existen contraindicaciones, como sucede en el caso de las personas con infecciones agudas, osteítis, cardiopatías, cáncer o fracturas recientes, entre otras. Antes de comenzar un tratamiento nuevo conviene asegurarnos de que no está contraindicado para determinadas patologías.

Tipos de kinesiología

Un kinesiólogo suele tratar problemas relacionados con los dolores articulares o tensiones musculares, de coordinación y motricidad, también de recuperación muscular. Esta disciplina global se emplea en algunos casos para tratar cuestiones relacionadas con el estrés y la ansiedad, o para eliminar bloqueos que dificultan las relaciones interpersonales.

Tratan aquellos que favorecen la fatiga y el cansancio, o los desequilibrios del sueño, fobias y los miedos. Aseguran que son eficaces en el tratamiento de los problemas en el aprendizaje y, al tratarse de una disciplina que relaciona cuerpo, mente y energía, quienes se especializan en este tipo de tratamientos aseguran su efectividad a la hora de tratar dolores psicosomáticos.

Qué es la kinesiología y para qué sirve. 20minutos | Alain Caishan

Existen varios tipos de kinesiología, pero se suelen establecer dos grandes grupos, la preventiva, que busca detectar problemas en sus etapas tempranas para poder subsanarlos antes de que sean mayores, o la aplicada o curativa, que busca reducir un problema o incluso eliminarlo.

Sin embargo, estos no son los únicos tipos que encontramos, también está la kinesiología activa, en la que el paciente forma parte del proceso de curación, con estiramientos o ejercicios, y la pasiva. En este caso, la responsabilidad recae sobre el profesional, con tratamientos de movilidad, acupuntura, quiropráctica…

