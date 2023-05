Se estima que entre un 8% y un 10% de los españoles sufren de acúfenos o tinnitus, una patología auditiva que consiste consiste en la percepción de un sonido en ausencia de estimulación sonora, es decir, unos pitidos prolongados que algunas personas escuchan en sus oídos pero que no provienen del exterior.

Esta dolencia no solo repercute en la salud física del paciente sino que acarrea también consecuencias que merman su salud mental como el insomnio, la ansiedad, la depresión y la desesperación. Unos síntomas, que según señalan los expertos, pueden surgir cuando el paciente no entiende la dolencia que sufre.

“Muchos de estos síntomas aparecen ante la idea extendida de que este tipo de patología no tiene una solución definitiva. Por ello, es muy importante intentar mitigar los síntomas del paciente a nivel psicológico”, han planteado diversos profesionales de la salud auditiva en la segunda edición del encuentro Audioforum en Barcelona, organizado por GAES.

Los especialistas insisten en la necesidad del abordaje total de los acúfenos desde cuatro áreas: la auditiva, a través del otorrino y el audioprotesista; la emocional, para tratar la ansiedad y la desesperación, mediante la intervención del psicólogo; la bioquímica, con la intervención del psiquiatra; y la mecánica, a través de la fisioterapia maxilofacial.

“Lo importante que hay que hacer es que los cuatro profesionales trabajemos juntos para mitigar el acúfeno, pero sobre todo para devolver al paciente su estado normal y su vida cotidiana. Si conseguimos esto habremos conseguido que esa persona esté contenta y que el acúfeno pase al subconsciente porque se habrá acostumbrado a él”, señala Sergi Barcons, psicólogo especializado en acúfenos.

Barcons asegura que este pitido prolongado llega a convertirse en una obsesión que limita el día a día del paciente: “Lo primero que hay que hacer es trabajar con el cerebro para cambiar la perspectiva de estas personas y enseñarles que los acúfenos no son algo a lo que deban temer. Esto lo lograremos cambiando el enfoque del paciente y haciéndole ver que el acúfeno es su nuevo silencio y que ese sonido que oye no es tan agresivo. La solución no es enfrentarse al problema sino aprender a vivir con él. Sólo trabajando de esta manera conseguiremos calmar su mente”.

Por su arte, la doctora Aurora Barreto, médico especialista en otorrinolaringología, resalta los beneficios de una nueva generación de tratamientos que abordan el problema de forma multidisciplinar para que el paciente tome conciencia e integre el problema para mitigar la sintomatología en su vida diaria.

Sí hay solución

Barrreto asegura que, en contra de la opinión extendida de que los acúfenos no tienen solución, en la actualidad existen tratamientos con una tasa de éxito de entre un 80 y 85% si la problemática se aborda de manera conjunta desde el punto de vista farmacológico, psicológico y audiológico.

También destaca la eficacia de la neuromodulación con Lenire, un dispositivo diseñado específicamente para tratar esta sintomatología que utiliza la neuroestimulacion bimodal a través de la lengua y los oídos.

Esta terapia, que requiere entre 3 y 6 meses, ha supuesto uno de los avances más interesantes en la investigación sobre el tinnitus en los últimos años. “Decirle a un paciente hoy en día que no hay nada que hacer con los acufenos y que tiene que acostumbrarse es un error garrafal. Hagamos buena medicina y utilicemos todos los instrumentos que tenemos”, indica la otorrinolaringóloga.

