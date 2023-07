Estas son las opciones más efectivas para el tratamiento del acné

El acné es un problema de la piel muy común, que afecta en distinto grado a un gran número de personas a lo largo de la vida. Si bien normalmente se trata de una patología leve y autolimitada, algunos casos más difíciles pueden requerir de diferentes estrategias de tratamiento.

Los métodos más eficaces

Con el fin de determinar la diferente eficacia de los distintos tratamientos, un grupo de investigadores ha publicado en el medio especializado The Annals of Family Medicine un meta-análisis en el que compara las evidencias disponibles sobre los principales métodos farmacológicos aprobados en los Estados Unidos para tratar el acné.

Mediante este enfoque, el trabajo identifica que el medicamento que ha demostrado una mayor eficacia es la isotretinoína oral, principio activo de preparaciones como el Dercutane (nombre comercial empleado por el fabricante CIMA). A este le siguen la terapia triple a base de antibiótico tópico, retinoide tópico y peróxido de benzoílo; y, en tercer lugar, la terapia triple con antibiótico oral, retinoide tópico y peróxido de benzoílo.

Al margen de la isotretinoína, las monoterapias a base de retinoides o antibióticos tienen una eficacia similar para las lesiones inflamatorias, si bien los antibióticos son menos eficaces frente a las lesiones no inflamatorias.

Cómo se elige el tratamiento de cada paciente

Sea como sea, se debe tener en cuenta que este análisis se centra únicamente en la eficacia de los tratamientos, sin tener en cuenta otros aspectos clave tales como la seguridad de cada medicamento.

Así, el trabajo ignora por ejemplo los riesgos de aparición de resistencia bacteriana en los tratamientos con antibióticos o los efectos secundarios que puede provocar la isotretinoína, en algunos casos permanentes.

En conjunto, se debe tener en cuenta que se trata de fármacos mayormente seguros cuando se emplean del modo adecuado (lo cual incluye, en todos los casos, supervisión de un médico). La elección de un fármaco u otro se realiza no sólo en base a la eficacia, sino también tomando en consideración las características clínicas del paciente y las indicaciones concretas de cada principio activo.

