¿Es malo para nuestra salud mental suprimir los pensamientos negativos?

La salud mental está ganando prominencia en la conciencia pública, y se ha introducido con fuerza incluso en el debate político en países como España en años recientes. Con este renacido interés, los científicos están aprendiendo más que nunca sobre los secretos de la mente humana y están desafiando muchas de nuestras creencias más arraigadas sobre los aspectos fundamentales para proteger el bienestar mental.

Desde los inicios del psicoanálisis, ha circulado la idea de que suprimir los pensamientos negativos resulta perjudicial y que, por el contrario, la estrategia más saludable consiste en afrontarlos. Ahora, un nuevo estudio ha concluido que esto no es necesariamente así (en línea con la corriente científica que cada día cuestiona con más fuerza las bases del psicoanálisis) y que esta noción no se aplicaría en todos los casos.

Técnicas para suprimir pensamientos

Según publican los autores de este trabajo en el medio especializado Science Advances, para llegar a este hallazgo reclutaron una cohorte de 120 participantes de 16 países diferentes y recopilaron datos sobre su salud mental. Así, el grupo incluía tanto a pacientes con un historial de problemas de salud mental como a otros que no habían sufrido esta clase de trastornos.

A continuación, se les hizo listar 20 'miedos y preocupaciones' negativos, que pudieran ser reales durante los siguientes dos años, así como 20 'esperanzas y sueños' positivas y 36 'eventos neutrales'. Además, se les pidió que a cada uno le asignasen una única palabra que les recordase al evento y un detalle clave del escenario imaginado.

Posteriormente, se les proporcionó un entrenamiento de 20 minutos en supresión de pensamientos, en el que se les enfrentaba a las palabras clave durante 4 segundos. De entre los participantes, 61 estaba en el grupo de 'suprimir-negativo', y debían imaginar el evento y después tratar de suprimir cualquier pensamiento sobre el mismo. Al mismo tiempo, a aquellos que estaban en el grupo neutral se les pedía que imaginasen los eventos vívidamente.

Mejoras en el estado mental

Al cabo de un seguimiento de tres meses, los participantes del grupo de de 'suprimir-negativo' reportaban por lo general una menor vividez en los pensamientos no deseados sobre el evento imaginado, así como menos detalles al pensar en él.

Además, aquellos que tenían síntomas relativos a la salud mental al comienzo del estudio mostraron una mayor mejoría en su salud mental tres meses más tarde sólo cuando habían estado en el grupo de 'suprimir-negativo', mientras que no lo mostraron en los demás casos.

Específicamente, aquellos que al comienzo del experimento presentaban síndrome de estrés post-traumático (PSTD) que habían realizado el ejercicio mostraron puntuaciones hasta un 10% mejores en el estado de su salud mental al final del proceso, en comparación con un empeoramiento del 1% en aquellos que no lo habían practicado.

¿Cómo se tratan los trastornos de salud mental?

Los pensamientos no deseados son una manifestación frecuente en varios trastornos de la salud mental, como los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, el síndrome de estrés post-traumático o el trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

Este tipo de patologías suelen tratarse mediante psicoterapias y, cuando procede, el uso de ciertos fármacos. Existen diversos enfoques dentro del primer componente, que en ocasiones incluyen estrategias para evitar el pensamiento y en otros casos distintas herramientas para afrontarlo.

Sea como sea, se trata de condiciones que impactan de manera muy importante al bienestar de quienes las sufren, y, por ello, en todos los casos se recomienda acudir a un especialista que pueda ayudar al paciente a encontrar soluciones de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Referencias

Zulkayda Mamat, Michael C. Anderson. Improving mental health by training the suppression of unwanted thoughts. Science (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adh5292

