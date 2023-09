El MDMA ofrece resultados prometedores como tratamiento para el síndrome de estrés postraumático

El síndrome de estrés postraumático es un trastorno psiquiátrico frecuente en personas que pasan por situaciones especialmente duras psicológicamente. Para hacernos una idea de su prevalencia, sólo en 2021 en España se detectaron más de 84.000 casos, según datos de Statista.

El tratamiento de esta enfermedad resulta complicado, y son varias las estrategias que se están explorando científicamente para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Uno de ellos pasa por el uso de ciertas sustancias psicoactivas que, por su potencial de abuso y uso recreativo, hasta ahora han sido tabú en el ámbito de la medicina, como es el caso del MDMA.

¿Qué es el MDMA?

El MDMA, abreviatura de 3,4-metilendioximetanfetamina, es una sustancia con efectos psicodélicos, estimulantes y empatógenos que aumenta la actividad de ciertos neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Fue descubierta por el químico Anton Köllisch en 1912, cuando trabajaba para la farmacéutica Merck, y aunque pronto comenzó a investigarse su uso farmacológico esta línea de trabajo quedó relativamente bloqueada a medida que su uso recreativo se popularizó en la década de los 70 y muchos países fueron ilegalizándola.

En tiempos recientes, no obstante, la investigación sobre el potencial medicinal de muchas sustancias psicoactivas ha experimentado un nuevo renacer, gracias en parte a cambios hacia legislaciones menos restrictivas (en muchos casos con regulaciones específicas para el sector científico y médico). El MDMA no ha sido menos, y ya son varios los trabajos que han encontrado promesa en las posibilidades de esta sustancia frente a ciertos trastornos de tipo pisquiátrico.

Aún así, no hay que olvidar que se trata de una droga con potencial de abuso, y cuyo consumo recreativo conlleva riesgos importantes. En España no existen en la actualidad tratamientos aprobados que usen esta sustancia, por lo que un teórico uso medicinal permanece limitado a los confines de la investigación científica.

Un ensayo clínico de fase 3

En particular, un nuevo artículo publicado en la prestigiosa revista científica Nature medicine ha detallado los resultados de un ensayo clínico de fase 3 (la última antes de la aprobación de un fármaco) que empleaba el MDMA como tratamiento para el síndrome de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés).

Se trata de un estudio controlado por placebo y de doble ciego, llevado a cabo sobre 104 pacientes con las formas severa o moderada de la enfermedad y étnicamente diversos. Se dividió a esta cohorte en dos grupos y se les proporcionó MDMA o un placebo, respectivamente.

Al final del experimento, los autores evaluaron la intensidad del cuadro, en base a una escala estandarizada para ello, así como el grado de impedimento funcional impuesto por la enfermedad. De esta forma, comprobaron que un 71% de los pacientes en el grupo que había recibido MDMA se había recuperado al final del curso de tratamiento, lo que confirmó la aplicación potencial del fármaco.

Dudas sobre los riesgos

A pesar de que los resultados son mayormente positivos, el estudio aún tiene algunas limitaciones importantes. Por ejemplo, la mayoría de los participantes eran mujeres, con lo que existe la posibilidad de que la eficacia no sea la misma en una cohorte compuesta a partes iguales por hombres y por mujeres.

Similarmente, ciertos pacientes fueron excluidos del estudio: aquellos con un alto perfil de riesgo de suicidio, con comorbilidades de trastornos de personalidad o con enfermedad cardiovascular subyacente, así como aquellos que tenían antecedentes personales de abuso de sustancias. Será necesaria más investigación para entender como varía la eficacia y la seguridad del tratamiento en personas con estas características.

Por último, los propios firmantes reconocen que existe una necesidad de más evidencia a largo plazo respecto al riesgo de abuso de MDMA por parte de las personas tratadas de esta forma.

Referencias

Statista. Número de casos de estrés postraumático registrados en España de 2011 a 2021 (2023). Consultado online en https://es.statista.com/estadisticas/1038038/numero-de-casos-de-estres-postraumatico-en-espana/ el 21 de septiembre de 2023.

Mitchell, J.M., Ot’alora G., M., van der Kolk, B. et al. MDMA-assisted therapy for moderate to severe PTSD: a randomized, placebo-controlled phase 3 trial. Nature Medicine (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02565-4

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.