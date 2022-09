El método de la piedra gris: la táctica efectiva para tratar con personas manipuladoras

Desafortunadamente, a lo largo de la vida casi todos nos encontramos con personas abusivas o manipuladoras. Sin embargo, existen algunas tácticas que pueden ayudarnos a protegernos de ellas.

Una de ellas es el método de la roca gris, una técnica psicológica que, como explica el portal de noticias de salud Medical News Today, evita que este tipo de personas obtengan lo que buscan con ese tipo de conductas.

¿En qué consiste?

El método de la roca gris se basa en la premisa de que este tipo de personas buscan una reacción de las víctimas de sus conductas. Así, consiste en volverse tan poco interesante y poco involucrado que la persona abusiva pierda el interés. Por ejemplo, respondiendo de manera corta y seca y ocultando reacciones emocionales.

Esto sería diferente del aislamiento social no intencional que puede resultar del abuso psicológico que sufre una persona o incluso de un daño a la salud mental causado por el mismo.

Es decir, mientras que el aislamientos social responde a sentimientos de vergüenza, soledad o una sensación de desconfianza, el método de la roca gris sólo aplicaría a la relación entre la víctima y la persona abusiva.

¿Funciona? ¿Cuáles son sus riesgos?

Hasta ahora, no hay evidencia científica acerca de la eficacia de este método o sobre cómo afecta a la conducta de las personas manipuladoras, por lo que no es posible evaluar con certeza si funciona.

De la misma manera, tampoco hay investigaciones que documenten riesgos. Sin embargo, es seguro afirmar que mientras la víctima siga en contacto con una persona abusiva, existe un cierto riesgo.

Así, es fácil vislumbrar que podría generar una escalada de la conducta agresiva, fatiga y frustración para quien trata de llevar a cabo la roca gris, o que incluso la supresión emocional podría ocasionar daño a la salud mental.

Sin embargo, sí que podría funcionar como una solución a corto plazo, evitando temporalmente la conducta abusiva hasta que exista la posibilidad de abandonar la situación o la relación. Incluso, puede ser un buen método en situaciones en las que debe tener contacto con la persona manipuladora, como cuando es un compañero de trabajo.

Referencias

Zawn Villines. What is the grey rock method? MedicalNewsToday (2022). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/grey-rock el 16 del 09 de 2022.