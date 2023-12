La dieta con beneficios para el corazón que también disminuye el riesgo de aborto

El aborto espontáneo es una realidad para muchas mujeres en el mundo, más de lo que seguramente podríamos pensar. Una estadística reciente los cifra en 23 millones de casos anuales. En España, en 2019 se registraron algo más de 47.000 casos. Un equipo de la Universidad Rovira i Virgili (URV) ha comprobado los beneficios de una dieta cardiosaludable como protectora del riesgo de aborto.

Analizando a 612 mujeres de entre 18 y 45 años sometidas a tratamientos de infertilidad, el hallazgo ha sido muy revelador: el riesgo de aborto disminuyó entre un 13 y un 15 por ciento en aquellas gestantes que siguieron las recomendaciones dietéticas de la Asociación Americana del Corazón (AHA, en inglés).

Ante la prevalencia de enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, la comunidad médica y científica insiste desde hace años en la importancia de seguir una dieta cardiosaludable. La AHA no hace más que señalar la ecuación clave: priorizar cereales, frutas y legumbres sobre bebidas azucaradas, carne procesada y en general grasas saturadas.

En esta misma línea de la investigación alimentaria en torno a la infertilidad, otro de los estudios del equipo de la URV ha comprobado que aumentar la ingesta de alimentos ricos en omega-3 reduce también la posibilidad de sufrir un aborto espontáneo. Concretamente, confirmaron que el ácido docosahexaenoico (DHA) y el ácido eicosapentaenoico (EPA) tenían la clave. Ambos ácidos tienen una presencia destacada en el pescado azul y el marisco.

Cinco alimentos saludables

La hipótesis científica que relaciona la dieta con la fertilidad tiene una ecuación basada en aumentar una serie de alimentos y disminuir otros. Nada nuevo bajo el sol: limitar la ingesta calórica, el azúcar, la sal y las grasas saturadas y apostar por la verdura y la fruta, los cereales y los frutos secos. En concreto, el estudio indicado evaluó el buen desarrollo del embarazo aumentando cereales integrales, nueces o semillas, pescado azul, marisco y fruta entera.

En la balanza contraria, la de alimentos a disminuir, aparecen las bebidas azucaradas y sustituir los zumos de fruta por la pieza entera, que contiene los nutrientes principales.

El impacto del omega 3 en los espermatozoides

Otro de los resultados interesantes de los estudios de la URV tiene que ver con el beneficioso impacto de alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 con respecto al “recuento, concentración y motilidad” de los espermatozoides.

Los tres ácidos grasos omega-3 principales son el ácido alfa-linolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). El ALA se encuentra principalmente en aceites vegetales como el de linaza, de soja (soya) y de canola. Los DHA y los EPA se encuentran en el pescado y los mariscos.

Referencias

Salas-Huetos, A., Arvizu, M., Mínguez-Alarcón, L., Mitsunami, M., Ribas-Maynou, J., Yeste, M., Ford, J. B., Souter, I., Chavarro, J. E., & EARTH Study Team (2022). Women's and men's intake of omega-3 fatty acids and their food sources and assisted reproductive technology outcomes. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 227(2), 246.e1–246.e11. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.03.053

Eurnonews (2021, 27 de abril). Cada año se registran 23 millones de abortos espontáneos. Euronews. https://es.euronews.com/2021/04/27/cada-ano-se-registran-23-millones-de-abortos-espontaneos

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.