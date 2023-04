La dieta rica en frutas y verduras reduce el riesgo de aborto espontáneo

Durante el embarazo, es normal tener que adaptar nuestra dieta a las necesidades energéticas de nuestro organismo y de manera que evitemos aquellas comidas que pueden suponer un riesgo para el bebé.

Pues bien, tal vez llevar estos cambios un poco más lejos podría maximizar los efectos positivos para nuestro organismo. Esto es lo que sugiere un nuevo estudio publicado en la revista científica Fertility and Sterility, que ha concluido que una dieta pre-concepción y del embarazo temprano rica en vegetales, entre otros elementos, reduce el riesgo de sufrir un aborto espontáneo.

Beneficios de una dieta equilibrada

Los autores del trabajo, adscritos a la Universidad de Birmingham (Reino Unido) analizaron 20 investigaciones previas que trataban sobre los hábitos alimentarios de las madres en los meses anteriores y posteriores a la concepción, con el fin de dilucidar de qué manera se relacionaban con el riesgo de sufrir un aborto espontáneo.

Este método arrojó que, efectivamente, existe evidencia que respalda la noción de que una dieta rica en frutas, verduras, marisco, productos lácteos, huevos y cereales reduciría el riesgo de aborto espontáneo cuando se mantiene desde poco antes hasta los meses siguientes a la concepción.

La conclusión no resulta demasiado sorprendente si tenemos en cuenta que estos alimentos forman parte de una dieta saludable típica, y estudios previos ya habían encontrado que una dieta equilibrada rica en vitaminas y minerales es importante durante el embarazo.

Reducciones de hasta el 61%

Específicamente, esta revisión encontró que una ingesta elevada de fruta se asocia a un riesgo hasta un 61% menor de sufrir aborto espontáneo en comparación con una ingesta baja. Un consumo elevado de verduras reduciría el riesgo hasta en un 41%; las dietas altas en lácteos, un 35%; en cereales, un 33% y el marisco y los huevos hasta un 19%.

Por el contrario, las dietas ricas en alimentos considerados como poco saludables, especialmente una dieta demasiado alta en alimentos procesados, se relaciona con hasta el doble de riesgo de aborto espontáneo.

El aborto espontáneo es una complicación relativamente común del embarazo, que se da hasta en uno de cada seis casos. Por ello, es especialmente importante encontrar estrategias que permitan reducir los riesgos en la medida de lo posible, con el fin de evitar al máximo el impacto negativo sobre la salud física y mental de las mujeres.

Referencias

Yealin Chung, M.B.B.S, M.R.C.O.G, Pedro Melo, Ph.D, M.R.C.O.G, Oonagh

Pickering, B.Sc, Rima Dhillon-Smith, Ph.D, M.R.C.O.G, Arri Coomarasamy, M.D, F.R.C.O.G, Adam Devall, Ph.D. The association between dietary patterns and risk of miscarriage: a systematic review

and meta-analysis. Fertility and Sterility (2023). DOI: 10.1016/j.fertnstert.2023.04.011