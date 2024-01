Cómo identificar a un narcisista: estos son sus rasgos característicos

Todos conocemos a personas impulsivas, volátiles, que necesitan atención y que a menudo se muestran poco empáticas con los demás. Cuando estos rasgos alcanzan un nivel patológico, podríamos estar ante un trastorno de la personalidad: concretamente, la prevalencia de esta clase de condiciones en España podría alcanzar hasta el 5% de los adultos, según datos del Ministerio de Sanidad

¿Qué es el trastorno de la personalidad narcisista?

El trastorno de la personalidad narcisista (NPD, por sus siglas en inglés) es un tipo de trastorno de la personalidad (a su vez, una serie de problemas de salud mental). Estas condiciones, define el Ministerio de Sanidad, son patrones de conducta en el estilo de vida y en el modo de relacionarse que reflejan desviaciones clínicamente importantes de las percepciones, sentimientos y comportamientos medios en la cultura que habita el individuo.

Según explica en su portal web la Universidad de Harvard, las personas con trastorno de la personalidad narcisista podrían exhibir:

Una necesidad de admiración por parte de los demás.

Un sentido de la propia importancia grandioso o desmesurado.

Una gran arrogancia.

Una gran preocupación sobre sí mismos.

Falta de empatía hacia los demás.

Es un problema mucho más común en los varones que en las mujeres (entre un 50 y un 75% más) y afecta a todas las áreas de la vida, llegando a dañar la salud física y mental de las personas y originando problemas en las relaciones personales y laborales de quien lo sufre. Igualmente, existen evidencias de que las personas con este trastorno tendrían un riesgo de suicidio superior al de la población general.

Las causas no se conocen con total certeza, aunque los expertos se inclinan por una combinación de antecedentes familiares de la condición y ciertas experiencias en las etapas tempranas de la vida, tales como el rechazo durante la infancia, la loa excesiva por parte de los padres o cuidadores, el juicio excesivo por parte de padres y cuidadores o el trauma y el abuso.

¿Cómo identificar a las personas narcisistas?

A nivel técnico, el trastorno de la personalidad narcisista está considerado como una patología por el Manual Merck (principal referencia diagnóstica para los profesionales de la salud mental), que identifica nueve criterios diagnósticos característicos del problema.

De este modo, las personas con trastorno de la personalidad narcisista:

Tienen un grandioso sentido de la propia importancia.

Muestran preocupación con las fantasías de éxito, poder, belleza o amor perfecto.

Exhiben creencia de que son 'especiales' y sólo pueden ser entendidos por personas especiales.

Muestran una necesidad de admiración excesiva.

Tienen expectativas poco razonables de ser tratados de manera favorable o de que otros se plieguen a sus demandas.

Tienen tendencia a aprovecharse de los demás para lograr sus propios fines.

Tienen tendencia a mostrarse envidiosos de los demás o la creencia de que los demás tienen envidia de uno mismo.

Exhiben falta de empatía.

Exhiben una gran arrogancia y soberbia.

Estos síntomas no se presentan en cualquier momento de la vida, sino que aparecen concretamente en la edad adulta temprana (en niños pueden ser constitutivos de otros trastornos o problemas del desarrollo).

Cabe apuntar que algunas investigaciones (como la publicada en 2015 en el medio científico The American Journal of Psychiatry) consideran que existen tres formas de la enfermedad, que serían:

Tipo Grandioso: busca atención, es arrogante, explotador, falto de empatía y puede mostrarse encantador con los demás para lograr sus fines.

busca atención, es arrogante, explotador, falto de empatía y puede mostrarse encantador con los demás para lograr sus fines. Tipo Vulnerable: Se describe como tímido, hipersensible a las críticas y de 'piel fina'. se muestra crónicamente envidioso, y secretamente puede albergar sentimientos de grandeza.

Se describe como tímido, hipersensible a las críticas y de 'piel fina'. se muestra crónicamente envidioso, y secretamente puede albergar sentimientos de grandeza. De alto funcionamiento: Es competitivo, busca atención y resulta sexualmente provocador. Frecuentemente, no obstante, no muestran signos externos del trastorno y tienen conductas funcionales, por lo que pueden ser difíciles de diagnosticar.

Finalmente, el trastorno de la personalidad narcisista frecuentemente coincide con otros, como el abuso de sustancias, la depresión, los trastornos de ansiedad, la depresión bipolar u otros trastornos de la personalidad.

¿Cómo se trata?

El tratamiento del trastorno de la personalidad narcisista, como sucede con los de otros trastornos de la personalidad, puede ser muy complejo y depende en buena medida de las características del paciente. Normalmente, involucra psicoterapia con un profesional de la salud mental. este enfoque puede realizarse de manera individual o junto a la pareja o la familia, y puede ayudar a orientar las relaciones personales de manera más constructiva y positiva.

Aunque en la actualidad no existen medicaciones aprobadas específicamente para el trastorno de la personalidad narcisista, medicaciones como los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo o los antipsicóticos pueden aliviar algunos síntomas, especialmente en los individuos en los que el trastorno coincide con otros trastornos como los de ansiedad o la depresión.

