Comer kimchi puede ayudar a reducir el riesgo de obesidad según un estudio

La pérdida de peso es una de las grandes preocupaciones del momento actual. El culto al cuerpo que se expone en las redes sociales influye mucho en esta cuestión y, por otro lado, no hay que olvidar que la incidencia de la obesidad y sobrepeso en España está alcanzando cifras preocupantes. Las previsiones internacionales hablan de un crecimiento exponencial de este problema de salud pública, por lo que los estudios que arrojen luz sobre disminuir el riesgo acaparan un lógico interés.

Según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo), el 37 por ciento de la población será obesa en 2035. Previsión alarmante que se acentúa aún más cuando sus datos se concretan y se enfocan en el momento actual: al menos una de cada dos personas convive con la obesidad ahora mismo.

Enfermedad compleja, crónica y multicausal, como apuntan desde la Seedo, tiene un elevado nivel de estigmatización social que responsabiliza a la persona afectada, cuando lo cierto es que el origen de la obesidad es multicausal. Desde problemas metabólicos, endocrinos o epigenéticos hasta desencadenantes tan frecuentes actualmente como el estrés o el insomnio.

Dada la preocupación existente entre la comunidad científica internacional, es cada vez más frecuente la aparición de nuevos estudios que intentan arrojar luz sobre la prevención de la obesidad. Muchos de ellos se centran en el ámbito de la investigación alimentaria. En uno de los más recientes, publicado en British Medical Journal (BMJ), un equipo científico coreano ha estudiado la influencia del kimchi, plato tradicional de su país, en el control de la prevalencia de obesidad.

Qué es el kimchi: beneficios y riesgos

Se trata de un plato coreano cuyo elemento básico es la col o el repollo fermentados. Hay sin embargo diversas variantes sobre el ingrediente principal: también puede ser pepino o rábano, y de hecho éste último se ha utilizado en el estudio indicado. Se come muy habitualmente en los hogares coreanos pese a su sabor salado y picante y su fuerte olor característico.

En el reciente estudio observacional hay que tener en cuenta, como señalan sus responsables, que sus hallazgos no pueden ser generalizables a poblaciones de otras partes del mundo. Y antes de describir esos hallazgos hay un dato muy importante a tener en cuenta: el kimchi contiene cantidades notables de sal, por lo que su ingesta debe ser moderada dado que la hipertensión es uno de los principales problemas de salud púbica en España y el mundo.

Efectos de tres porciones diarias en los hombres

En el citado estudio hay un clara vertiente de género: la ingesta de kimchi de col o repollo ha tenido los mejores efectos en cuanto a disminución de riesgo de la obesidad en los hombres. Se señalan a tal efecto tres porciones diarias de este alimento. La ingesta de kimchi de rábano afecta en igual proporción a ambos sexos en cuanto a “la prevalencia de abultamiento del abdomen”.

Son resultados recogidos de la participación de más de 115.000 participantes con una edad media de 51 años incorporados al Estudio de Epidemología y Genoma de Corea. De estas personas, el 36 por ciento de hombres eran obesos y en el caso de las mujeres, el 25 por ciento. La ingesta de tres raciones diarias de kimchi se asoció a una prevalencia de obesidad un 10 por ciento menor en hombres y un 8 por ciento menor en mujeres.

