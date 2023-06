El cáncer poco conocido, que es uno de los diez más frecuentes en España

El tercer jueves de junio se celebra en España en día del cáncer renal, cuyo objetivo es dar visibilidad a esta patología, una enfermedad de la que no se suele hablar, pero que es más habitual de lo que pensamos. El cáncer de riñón se encuentra entre los más frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Tanto es así que, según establece la American Cancer Society, se encuentra dentro de los 10 tipos de cáncer más frecuentes.

Los riñones son dos órganos que tienen aproximadamente el tamaño de un puño y que se encuentran en la mitad de la espalda, bajo las costillas, uno a cada lado de la columna vertebral. Son los encargados de eliminar los desperdicios de la sangre y el exceso de líquidos del cuerpo, mantienen el equilibrio de sustancias químicas en la sangre. Son también los encargados de elaborar hormonas que controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y saludables.

Causas y factores de riesgo de este cáncer

No está demasiado clara cuál es la causa del cáncer de riñón, pero se produce cuando algunas de las células del riñón sufren cambios en su ADN. Es en el ADN donde se encuentra la información que le dice a la célula lo que tiene que hacer y cuando se produce una mutación, le indica a la célula que crezca y se reproduzca rápidamente. Una acumulación de células anormales causa un tumor.

Hay algunas mutaciones genéticas que son hereditarias, pero la mayoría de los casos del cáncer de riñón se producen por una mutación genética adquirida, es decir, desarrollada por el individuo a lo largo de su vida. Eso no quiere decir que no sea posible, de hecho contar con antecedentes familiares de cáncer de riñón es uno de los factores de riesgo de esta enfermedad, sobre todo en el caso de hermanos y hermanas.

Otros factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de padecer este tipo de cáncer son el tabaquismo o la obesidad, pero también la hipertensión arterial o la exposición en el lugar de trabajo a determinadas sustancias, como el tricloroetileno.

El riesgo de padecer cáncer de riñón aumenta con la edad, también es más habitual entre las personas que reciben diálisis a claro plazo para tratar la insuficiencia renal crónica, del mismo modo, es más frecuente en quienes nacen con ciertos síndromes heredados como quienes tienen la enfermedad de von Hippel-Lindau, el síndrome de Birt-Hogg-Dube, según afirman desde Mayo Clinic.

¿Cuáles son los primeros síntomas de cáncer de riñón?



Cáncer de riñón, una enfermedad de la que no se habla demasiado. iStock

En sus primeras etapas, el cáncer de riñón no suele producir síntomas, pero en una fase más avanzada o los tumores más grandes sí que pueden producir algunos. Los más frecuentes incluyen sangre en la orina, dolor en un lado de la espalda baja que no desaparece, pérdida de peso sin causa aparente, pérdida del apetito, cansancio o fiebre que no es causada por una infección y que no desaparece.

Estos síntomas pueden indicar un cáncer de riñón, pero también los encontramos en otras enfermedades benignas, que con frecuencia son las causantes. Por eso es importante consultar con un profesional médico en caso de presentar alguno de estos síntomas, porque ellos serán los que puedan establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado con base a los resultados de las pruebas pertinentes.

¿Cómo evitar el cáncer al riñón?



Hay muchos elementos que no podemos controlar, como puede ser el caso de que la enfermedad haya afectado a algún familiar cercano, sin embargo, algunos de los factores de riesgo sí podemos reducirlos. Por ejemplo, dejar de fumar reducirá el riesgo de padecer este u otro tipo de cáncer, así como mantener un peso saludable y una vida más activa. Mantener la presión arterial alta será también recomendable.

Es importante prestar atención a los cambios que se produzcan en nuestro cuerpo y, en caso de duda, acudir al médico para que se aseguren de que las cosas marchan bien. Un diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia a la hora de tratar algunas enfermedades.

Referencias

Estadísticas importantes sobre el cáncer de riñón. (s. f.). https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-rinon/acerca/estadisticas-clave.html

Cáncer de riñón - Síntomas y causas - Mayo Clinic. (2022, 25 mayo). https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/kidney-cancer/symptoms-causes/syc-20352664

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.