El calentamiento global está descongelando virus prehistóricos: ¿son peligrosos?

El aumento de la temperatura global del planeta debido al cambio climático está ocasionando el deshielo del permafrost, capa de subsuelo terrestre congelada hace miles de años y que contiene, entre otro tipo de materias, virus congelados desde tiempos prehistóricos. Un equipo científico franco-ruso ha descubierto varias cepas de estos virus desde 2014 analizando qué riesgo existe para los humanos si son reactivados.

El exceso de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera provoca el calentamiento de la temperatura global del planeta y esto deriva en fenómenos meteorológicos extremos. No es un escenario de futuro sino una realidad palpable en los últimos años. Aunque la imagen más gráfica es el deshielo de los glaciares, tampoco hay que infravalorar el deshielo del permafrost.

La mayor parte de esta capa de subsuelo se encuentra en el hemisferio norte, principalmente en el Ártico, comprendiendo regiones de Siberia (Rusia), Groenlandia, Alaska (Estados Unidos) y Canadá. Desde 2014, un equipo científico franco-ruso ha analizado muestras de virus surgidas en zonas siberianas como el río Lena o la península volcánica de Kamchatka.

Virus reactivados después de 30.000 años

En 2014, se presentó el descubrimiento del primero de estos virus prehistóricos, denominado Pithovirus, hallado en el permafrost siberiano. En este caso, no hubo alerta para humanos: solo infectan a organismos unicelulares. Un año más tarde, el mismo equipo descubría otro virus, Mollivirus sibericum, también inofensivos.

En su última publicación, el equipo franco-ruso ya habla del descubrimiento de 13 nuevos virus, también en regiones siberianas. Entre ellos uno con más de 48.500 años de antigüedad, denominado Pandoravirus yedoma. Según la información científica, pertenecen a cinco clados (conjunto de especies biológicas emparentadas con un antepasado común): Pandoravirus, Cedratvirus, Megavirus y Pacmanvirus y una nueva cepa de Pithovirus.

¿Hay riesgo para la salud humana?

En 2020, un brote infeccioso de origen desconocido que extingue a la humanidad pasó de ser un argumento manido de series y películas de terror a ser una terrorífica realidad a raíz del covid-19. La ficción se había regodeado en infecciones con impresionantes efectos premonitorios, como la película Contagio (2011) de Steven Soderbergh.

En su última publicación, el equipo científico franco-ruso se muestra prudente con respecto a una alerta para la salud humana aunque tampoco cree que se deba descartar “la amenaza para la salud pública”. De hecho, se han registrado brotes de ántrax en Siberia que han afectado tanto a comunidades humanas como a renos, vinculándose su reactivación a esporas del virus Bacillus anthracis en el permafrost descongelado de la zona.

El contagio a los humanos no sería el único riesgo importante: según voces expertas, la infección de otras especies también podría ocasionar daños medioambientales irreparables.

Referencias

Alempic, J. M., Lartigue, A., Goncharov, A. E., Grosse, G., Strauss, J., Tikhonov, A. N., Fedorov, A. N., Poirot, O., Legendre, M., Santini, S., Abergel, C., & Claverie, J. M. (2023). An Update on Eukaryotic Viruses Revived from Ancient Permafrost. Viruses, 15(2), 564. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9958942/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.