Advierten de una reacción potencialmente letal a algunas medicaciones antiepilépticas

La epilepsia es un trastorno cerebral que se estima que afecta a cerca de 400.000 personas en España, según los datos de la SEN. Se trata de una condición que provoca la aparición de episodios convulsivos o 'ataques' con consecuencias potencialmente graves.

Por ello, en muchos casos se opta por tratar la enfermedad con una serie de medicamentos llamados fármacos anticonvulsivos o antiepilépticos. Como todos los medicamentos, pueden conllevar una serie de efectos secundarios de distinta relevancia, si bien se considera que su uso es seguro siempre que se realice dentro de las indicaciones.

Qué es la DRESS y cuáles son sus riesgos

Pues bien, recientemente la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA) alertó de que ha detectado una reacción potencialmente mortal en algunos pacientes frente a la administración de levetiracetam y clobazam, dos de estos fármacos anticonvulsivos.

Se trata de una condición conocida como reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS, por sus siglas en inglés) y típicamente empieza como una erupción cutánea leve, pero puede progresar rápidamente y causar daños a los órganos internos, necesidad de hospitalización o muerte, según detalla el organismo.

Una búsqueda en la literatura médica hasta marzo de este año reveló que se han reportado 32 casos serios de esta reacción en asociación con la administración de levetiracetam y diez casos serios respecto al clobazam.

Precauciones al tomar los fármacos

Como resultado de esta notificación, los prospectos de ambos fármacos podrían ser alterados y también se modificarán la información de prescripción y las guías de medicación para estas medicinas.

Con todo, la entidad advierte a los profesionales sanitarios de que la detección temprana de la DRESS puede ser vital para mejorar el pronóstico del paciente, y recuerda que los síntomas iniciales pueden ser en ocasiones difíciles de identificar.

La DRESS puede desarrollarse entre dos y ocho semanas de empezar el tratamiento con cualquiera de estos fármacos, con lo que se debe advertir a los pacientes acerca de los primeros signos que podrían mostrar y sobre cómo deberían actuar ante ellos.

¿Qué es la epilepsia?

La epilepsia es un trastorno neurológico, y más concretamente que afecta al sistema nervioso central, en el que la actividad cerebral presenta anomalías que provocan episodios con una sintomatología característica. En ocasiones (aunque no necesariamente), estos episodios pueden tener como desencadenante ciertos estímulos intensos (sonidos fuertes, luces intermitentes). En este caso, se denomina epilepsia fotosensible o fotosensitiva.

En cerca de la mitad de las personas diagnosticadas, la epilepsia no tiene una causa claramente identificable; en el resto de casos, puede ser consecuencia de una amplia gama de factores, que incluyen la herencia genética, traumatismos craneales, enfermedades cerebrales de varios tipos, lesiones prenatales o trastornos del desarrollo.

Referencias

